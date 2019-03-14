Принесшие в жертву верблюдов шаманы в Иркутской области заплатили 3 тыс. руб. штрафа

Источник: РИА "Новости"

Ангарская религиозная организация шаманов, которая в январе провела обряд с сожжением пяти верблюдов, заплатила штраф в размере 3 тыс. рублей за то, что не оформила ветеринарные документы при перевозе животных из Бурятии в Иркутскую область. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель организации Артур Цыбиков.

Штраф, который нам выставил Россельхознадзор , мы оплатили. Он был за то, что мы без согласования с ветеринарной службой привезли верблюдов из Бурятии, где купили их у фермеров. Штраф был 3 тыс. рублей.

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Он уточнил, что ветеринарная служба Бурятии должна была взять анализы у верблюдов, убедиться, что животные не инфицированы, и после этого дать разрешение на транспортировку в другой регион, но поскольку верблюды нужны были в кратчайшие сроки, как только их нашли, «срочно привезли, не предупредив ветеринарную службу».

Как сообщалось ранее, полиция Ангарска не стала возбуждать уголовное дело за жестокое обращение с животными по факту жертвоприношения верблюдов. Она не нашла в инциденте состава преступления, так как животных перед сожжением умертвили.