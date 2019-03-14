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12:49 (мск), источник: РИА Новости

Неуместный жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги принес публичные извинения за неуместный жест в выпуске, посвященном катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, сообщает SDE Kenya.

Во время программы журналист рассказывал о трагедии на фоне экрана, на котором было смоделировано падение «Боинга». В тот момент, когда демонстрировался взрыв от столкновения самолета с землей, Мванги начал отмахиваться от воображаемого дыма и вышел из кадра.

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Зрители и коллеги возмутились такому поведению и расценили его как насмешку над трагедией, а ведущего обвинили в отсутствии сострадания к близким погибших. На следующий день ведущий опубликовал письмо с извинениями.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян.

Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: в октябре прошлого года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

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