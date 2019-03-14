Неуместный жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей

Во время программы журналист рассказывал о трагедии на фоне экрана, на котором было смоделировано падение «Боинга». В тот момент, когда демонстрировался взрыв от столкновения самолета с землей, Мванги начал отмахиваться от воображаемого дыма и вышел из кадра.

Зрители и коллеги возмутились такому поведению и расценили его как насмешку над трагедией, а ведущего обвинили в отсутствии сострадания к близким погибших. На следующий день ведущий опубликовал письмо с извинениями.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян.