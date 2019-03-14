Китайский луноход преодолел 163 метра по обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» — составная часть приземлившегося 3 января на обратной стороне Луны аппарата «Чанъэ-4» — за два месяца работы на естественном спутнике Земли преодолел 163 метра. Об этом говорится на официальной странице Лунной программы Китая в социальной сети WeChat.

В сообщении сказано, что за время пребывания на обратной стороне Луны «Юйту-2» в том числе провел изучение образцов горной породы. Отмечается, что в будущем это позволит ученым установить происхождение верхнего слоя лунной поверхности. В ходе своей миссии аппарат также направлял на Землю снятые с близкого расстояния фотографии Луны.

Как говорится в заявлении, на основе собранных материалов исследователи ожидают сделать ряд уникальных открытий.

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Ранее луноход «Юйту-2» и зонд «Чанъэ-4» были переведены в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, которая продлится около двух недель.

По словам представителей Лунной программы, несмотря на то, что срок службы лунохода оценивается в три месяца, аппарат находится в хорошем состоянии, а потому продолжит свою работу.