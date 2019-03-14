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10:04 (мск), источник: ТАСС

Китайский луноход преодолел 163 метра по обратной стороне Луны

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/ — Сообщается, что за два месяца пребывания на спутнике Земли аппарат также изучил образцы горной породы.

Китайский луноход «Юйту-2» — составная часть приземлившегося 3 января на обратной стороне Луны аппарата «Чанъэ-4» — за два месяца работы на естественном спутнике Земли преодолел 163 метра. Об этом говорится на официальной странице Лунной программы Китая в социальной сети WeChat.

В сообщении сказано, что за время пребывания на обратной стороне Луны «Юйту-2» в том числе провел изучение образцов горной породы. Отмечается, что в будущем это позволит ученым установить происхождение верхнего слоя лунной поверхности. В ходе своей миссии аппарат также направлял на Землю снятые с близкого расстояния фотографии Луны.

Как говорится в заявлении, на основе собранных материалов исследователи ожидают сделать ряд уникальных открытий.

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Ранее луноход «Юйту-2» и зонд «Чанъэ-4» были переведены в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, которая продлится около двух недель.

По словам представителей Лунной программы, несмотря на то, что срок службы лунохода оценивается в три месяца, аппарат находится в хорошем состоянии, а потому продолжит свою работу.

Аппарат «Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря 2018 года. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) «Чанъэ-4» успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятой с близкого расстояния.

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