Лодочную переправу через крупную лужу организовал житель Коломны

Мужчина перевозит пешеходов от трамвайных путей до тротуара. Сам он перемещается не только в лодке, но и переходит водоём вброд, используя высокие резиновые сапоги.

«Как бы это ни казалось смешным, “когда бы не было так грустно”. Люди действительно перейти там ногами не могут, я даже на машине с опаской там проехала», — рассказала в комментариях одна из пользователей.