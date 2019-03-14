Лодочную переправу через крупную лужу организовал житель Коломны
Житель Коломны организовал лодочную переправу через лужу, сообщили в группе Facebook Общественной палаты Коломенского городского округа.
Житель Коломны организовал лодочную переправу через лужу, сообщили в группе Facebook Общественной палаты Коломенского городского округа.
«Паром» работает в районе Голутвино, на улице Октябрьской Революции, где хронически скапливается вода, напоминая небольшое озеро. Наибольшую проблему лужа представляет для пассажиров трамваев. Остановка
Мужчина перевозит пешеходов от трамвайных путей до тротуара. Сам он перемещается не только в лодке, но и переходит водоём вброд, используя высокие резиновые сапоги.
«Как бы это ни казалось смешным, “когда бы не было так грустно”. Люди действительно перейти там ногами не могут, я даже на машине с опаской там проехала», — рассказала в комментариях одна из пользователей.
В группе Общественной палаты напомнили, что в Коломне есть проблема сливной канализации.