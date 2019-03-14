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13:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Лодочную переправу через крупную лужу организовал житель Коломны

Житель Коломны организовал лодочную переправу через лужу, сообщили в группе Facebook Общественной палаты Коломенского городского округа.

«Паром» работает в районе Голутвино, на улице Октябрьской Революции, где хронически скапливается вода, напоминая небольшое озеро. Наибольшую проблему лужа представляет для пассажиров трамваев. Остановка из-за активного таяния снега превращается в остров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина перевозит пешеходов от трамвайных путей до тротуара. Сам он перемещается не только в лодке, но и переходит водоём вброд, используя высокие резиновые сапоги.

«Как бы это ни казалось смешным, “когда бы не было так грустно”. Люди действительно перейти там ногами не могут, я даже на машине с опаской там проехала», — рассказала в комментариях одна из пользователей.

В группе Общественной палаты напомнили, что в Коломне есть проблема сливной канализации.

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