Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Грузии обратилась к Европе с требованием по России
Институт мировой экономики снизил прогноз по росту экономики ФРГ
Девушка отпилила себе руку ради страховки
7 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Дети-«одуванчики» и «орхидеи»: как они справляются со стрессом
8 сюрпризов, которые ждут молодого отца
Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание перед смертью
В истории с девочкой-маугли всплыло страшное
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
Какая должность может достаться Валентине Матвиенко
Назван самый молодой в России миллиардер-холостяк
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
13:14 (мск), источник: РИА Новости

Кости свиней помогли ученым раскрыть предназначение Стоунхенджа

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Изотопный анализ костей свиней, найденных в окрестностях Стоунхенджа, показал, что они попали в окрестности монумента со всех уголков Британии.

Источник: Reuters

Это говорит о том, что монумент был главной «фестивальной площадкой» острова в далеком прошлом, пишут ученые в журнале Science Advances.

Самое интересное — то, как много усилий участники этих фестивалей вкладывали в доставку свиней к Стоунхенджу. В принципе, ничто не мешало им приобрести местное мясо, а не перевозить животных на сотни и тысячи километров, плохо к этому приспособленных. Это говорит о существовании каких-то правил, которые заставляли пирующих привозить своих свиней.
Ричард Мэджвик
Кардиффский университет (Великобритания)

Стоунхендж — загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства, которое началось примерно в 2600 году до нашей эры, использовались валуны песчаника и привозимые издалека монолиты, так называемые голубые камни из диабаза, довольно твердой вулканической породы.

Новость
Где находятся мегалиты, создание которых остается тайной

Три года назад геологи проанализировали химический и минеральный состав «голубых камней», расположенных в центральной части Стоунхенджа, и пришли к выводу, что они были завезены на юг Англии из западных уголков Уэльса, удаленных от Уилтшира примерно на 500 километров.

Данное открытие заставило историков задуматься о том, что Стоунхендж мог быть изначально построен не на территории будущей Англии, а на западе Уэльса. Позже его владельцы просто «перевезли» монумент вместе с собой, взяв самые его ценные части и достроив внешние кольца Стоунхенджа из местного песчаника. Эта теория была подтверждена в прошлом году после химического анализа костей предположительных «строителей» сооружения.

Помимо костей строителей, как отмечают Мэджвик и его коллеги, археологи нашли еще век назад в окрестностях Стоунхенджа и кости нескольких сотен свиней, предположительно заколотых и съеденных во время религиозных или культурных праздников, проходивших на территории этой загадочной постройки.

Валлийское происхождение «строителей» Стоунхенджа натолкнуло ученых на мысль, что и свиньи могли быть завезены в графство Уилтшир откуда-то из других регионов Альбиона. Они проверили, так ли это, используя те же методики химического анализа останков.

В частности, доли изотопов стронция и тяжелого кислорода-18 в эмали зубов и в костной ткани человека или животного позволяют понять, где они родились и в каких регионах страны они жили впоследствии. В свою очередь, соотношение атомов кальция, бария и стронция выдают то, какой пищей они питались.

Новость
Шесть древних сооружений, которые до сих пор влияют на нашу жизнь

Этот анализ указал на удивительную вещь — свиньи были завезены во все четыре точки в окрестностях монумента, где были найдены их останки, со всех уголков современной Британии, даже Шотландии и северной Англии, удаленной от Уилтшира на тысячи километров.

Аналогичная «пестрота» происхождения была характерна и для другого неолитического монумента, кольца камней в окрестностях деревни Эйвбери, расположенного в нескольких десятках километрах от Стоунхенджа.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что подобные монументы играли важную роль в жизни всех жителей будущей Британии, а не только Уэльса и юга Англии. Обитатели прочих уголков Альбиона знали о существовании подобных структур и почитали их даже в тех случаях, если они жили в тысячах километров от них.

Почему это так и как этим людям удавалось перевозить свиней живыми на столь большие дистанции, археологам и историкам еще предстоит выяснить, заключают Мэджвик и его коллеги.

 Французский депутат развенчал миф о военных в Крыму
Дело Вышинского вызвало скандал в конгрессе США
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Более 100 детей подхватили гепатит С в больнице Благовещенска
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино
Названы вредные для людей старше 30 лет продукты
Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»
Скончался гоночный директор «Формулы-1»
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Opel официально раскрыл модельный ряд для России Марка возобновит продажи на российском рынке в четвертом квартале этого года
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Врач назвал самый бесполезный анализ Почему ни колики, ни атопический дерматит не должны становиться поводом для сдачи анализа на дисбактериоз, объясняет гастроэнтеролог
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь