Биолог развеял миф о выпавших со снегом насекомых в Самарской области

Ранее телекомпания «КТВ-Луч» сообщила, что в поселке Балашейка в Самарской области в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы выпал снег с живыми насекомыми. На видео, которое опубликовал телеканал, видно, как в сугробах ползают тысячи мелких насекомых.
Пользователи соцсетей комментируют данную информацию с иронией. Некоторые уже ждут «конца света», объясняя, что это «блохи-инопланетяне», которые «сначала прыгают на животных, а потом на своих хозяев — и так они завоют весь мир». Другие шутят, что было бы лучше, если бы вместе со снегом «выпали шпроты или креветки, а не блохи».
«Ничего необычного в этом явлении нет. Вряд ли снег выпал вместе с ними, этих насекомых не принесло с неба вместе с осадками. Скорее всего, это коллемболы — крошечные почвенные существа, которые в оттепель иногда выползают на поверхность снега, точнее, воды во время таяния снега. Но это могут быть и ледничники — зимние комарики», — рассказал Сачков РИА Новости.
Он добавил, что насекомые, которых сняли на видео в Самарской области, не представляют никакой угрозы для людей или животных. «И те, и другие являются совершенно безобидными созданиями… Они совершенно безвредны. Это почвенные обитатели, появляются очень локально, пятнышками. Коллемболы питаются разлагающейся органикой в почве, а у ледничников вообще питаются только личинки», — объяснил биолог.