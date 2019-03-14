Биолог развеял миф о выпавших со снегом насекомых в Самарской области

Ранее телекомпания «КТВ-Луч» сообщила, что в поселке Балашейка в Самарской области в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы выпал снег с живыми насекомыми. На видео, которое опубликовал телеканал, видно, как в сугробах ползают тысячи мелких насекомых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ewdm4rwG-qM?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи соцсетей комментируют данную информацию с иронией. Некоторые уже ждут «конца света», объясняя, что это «блохи-инопланетяне», которые «сначала прыгают на животных, а потом на своих хозяев — и так они завоют весь мир». Другие шутят, что было бы лучше, если бы вместе со снегом «выпали шпроты или креветки, а не блохи».

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«Ничего необычного в этом явлении нет. Вряд ли снег выпал вместе с ними, этих насекомых не принесло с неба вместе с осадками. Скорее всего, это коллемболы — крошечные почвенные существа, которые в оттепель иногда выползают на поверхность снега, точнее, воды во время таяния снега. Но это могут быть и ледничники — зимние комарики», — рассказал Сачков РИА Новости.