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13:46 (мск), источник: Ведомости

«Первый канал» передумал показывать в эфире фильм с обвинениями Джексона в педофилии

Но фильм доступен на сайте канала.

Источник: AP 2019

«Первый канал» отказался от планов показать в эфире документальный фильм о певце Майкле Джексоне под названием «Покидая «Неверленд». Канал перенес премьеру картины в интернет, сообщила его пресс-служба. «Премьера фильма на фестивале «Сандэнс» и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации «Первый канал» принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы», — пояснил телеканал. До 20 марта фильм будет доступен для просмотра бесплатно.

Ожидалось, что две части фильма выйдут на «Первом канале» 15—16 марта, из-за ограничений по возрасту их планировалось показать после полуночи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Документальный фильм «Покидая «Неверленд» был снят по заказу американской телекомпании HBO. Премьера картины состоялась в начале года на кинофестивале «Сандэнс», сам канал показал его в начале марта. «Неверленд» в названии картины — знаменитое ранчо Джексона, где постоянно гостили множество маленьких детей. В фильме двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что Джексон совратил их, когда они были маленькими детьми.

В США картина вызвала большой скандал: некоторые фанаты певца обвинили создателей фильма в клевете, другие после его просмотра писали в соцсетях, что больше не будут слушать песни Джексона.

Семья музыканта подала в суд на HBO, потребовав взыскать с компании $100 млн компенсации. Родственники Джексона обвинили телеканал в нарушении договора с певцом от 1992 г., в котором было прописано, что HBO не будет порочить честь и достоинство исполнителя.

Джексон — один из самых знаменитых певцов XX в. Он получил 15 премий «Грэмми» и 25 раз был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Музыканта несколько раз обвиняли в растлении несовершеннолетних. Впервые полиция проводила расследование в отношении певца в 1993 г. по заявлению отца 13-летнего Джордана Чандлера. Дело закончилось мировым соглашением. Уже после смерти Джексона Чандлер заявил, что оклеветал того ради денег. В 2003 г. певца обвинили в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. Дело дошло до суда, но присяжные решили, что доказательств вины Джексона недостаточно.

Ксения Болецкая, Дарья Коржова

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