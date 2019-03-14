«Первый канал» передумал показывать в эфире фильм с обвинениями Джексона в педофилии
Но фильм доступен на сайте канала.
Но фильм доступен на сайте канала.
«Первый канал» отказался от планов показать в эфире документальный фильм о певце Майкле Джексоне под названием «Покидая «Неверленд». Канал перенес премьеру картины в интернет, сообщила его
Ожидалось, что две части фильма выйдут на «Первом канале»
Документальный фильм «Покидая «Неверленд» был снят по заказу американской телекомпании HBO. Премьера картины состоялась в начале года на кинофестивале «Сандэнс», сам канал показал его в начале марта. «Неверленд» в названии картины — знаменитое ранчо Джексона, где постоянно гостили множество маленьких детей. В фильме двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что Джексон совратил их, когда они были маленькими детьми.
В США картина вызвала большой скандал: некоторые фанаты певца обвинили создателей фильма в клевете, другие после его просмотра писали в соцсетях, что больше не будут слушать песни Джексона.
Джексон — один из самых знаменитых певцов XX в. Он получил 15 премий «Грэмми» и 25 раз был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Музыканта несколько раз обвиняли в растлении несовершеннолетних. Впервые полиция проводила расследование в отношении певца в 1993 г. по заявлению отца 13-летнего Джордана Чандлера. Дело закончилось мировым соглашением. Уже после смерти Джексона Чандлер заявил, что оклеветал того ради денег. В 2003 г. певца обвинили в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. Дело дошло до суда, но присяжные решили, что доказательств вины Джексона недостаточно.
Ксения Болецкая, Дарья Коржова