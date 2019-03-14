На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу
Грета Тунберг в рамках акции протеста с конца 2018-го требует, чтобы мировые лидеры немедленно занялись проблемами экологии.
Грета Тунберг в рамках акции протеста с конца 2018-го требует, чтобы мировые лидеры немедленно занялись проблемами экологии.
Депутаты шведского парламента Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, а также норвежские законотворцы Фредди Андре Овстегорд, Мона Фагерос и Ларс Халтбреккен из Социалистической левой партии выдвинули на соискание Нобелевской премии мира 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг. Девушка с августа 2018 года проводит акцию протеста, требуя от политиков начать выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов в атмосферу.
«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно», — так в интервью Aftonbladet Тунберг прокомментировала сообщение о своем выдвижении на Нобелевскую премию.
Тунберг начиная с августа 2018 года выходила каждую пятницу к парламенту Швеции с плакатом, на котором был ее экологический призыв. Акция школьницы привлекла внимание молодежной общественности и спровоцировала создание неформального школьного экологического объединения. В сентябре 2018-го Тунберг объявила себя лидером «школьной забастовки за климат».
В конце февраля 2019 года Тунберг провела экологическую демонстрацию в Берлине, в которой приняли участие около четырех тысяч молодых людей. Со словам поддержки к Тунбрег тогда обратилась канцлер Германии Ангела Меркель, отметившая значение экологических проблем в современном мире. До этого похожие молодежные акции были проведены еще в нескольких европейских городах.
Парижское соглашение по климату в 2015 году подписали 170 стран, включая Россию и США. После того как победу на выборах президента в Соединенных Штатах одержал Дональд Трамп, Вашингтон запустил процесс по выходу из договора. Трамп заявил, что Парижское соглашение мешает развитию американской экономики.
В 2018 году Нобелевскую премию мира присудили врачу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад Басе Таха. В 2019-м году на премию номинировано уже более 300 кандидатов (85 из них — организации, 219 — физически лица). Кто именно попал в список номинантов, неизвестно: согласно правилам Нобелевского комитета, имена номинантов нельзя разглашать в течение 50 лет.