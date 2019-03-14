Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сережа Два Процента: он вывел из России миллиарды
Институт мировой экономики снизил прогноз по росту экономики ФРГ
Московские врачи спасли девушку, которая на отдыхе получила ожоги 40% тела
В Сети не стихают обсуждения слов о "быдле" в ресторанах
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Максим Виторган привел сына на работу
Владимир Машков показал архивное фото с внучкой
Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание перед смертью
В истории с девочкой-маугли всплыло страшное
WBO назначила поединок между Ковалевым и британцем
Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей
«Мои ноги были как кадки»: история похудения на 16 кг
7 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
13:04 (мск), источник: Daily Storm

На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу

Грета Тунберг в рамках акции протеста с конца 2018-го требует, чтобы мировые лидеры немедленно занялись проблемами экологии.

Источник: Reuters

Депутаты шведского парламента Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, а также норвежские законотворцы Фредди Андре Овстегорд, Мона Фагерос и Ларс Халтбреккен из Социалистической левой партии выдвинули на соискание Нобелевской премии мира 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг. Девушка с августа 2018 года проводит акцию протеста, требуя от политиков начать выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Новость
Предсказаны масштабные разрушения в северных странах

«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно», — так в интервью Aftonbladet Тунберг прокомментировала сообщение о своем выдвижении на Нобелевскую премию.

Тунберг начиная с августа 2018 года выходила каждую пятницу к парламенту Швеции с плакатом, на котором был ее экологический призыв. Акция школьницы привлекла внимание молодежной общественности и спровоцировала создание неформального школьного экологического объединения. В сентябре 2018-го Тунберг объявила себя лидером «школьной забастовки за климат».

В конце февраля 2019 года Тунберг провела экологическую демонстрацию в Берлине, в которой приняли участие около четырех тысяч молодых людей. Со словам поддержки к Тунбрег тогда обратилась канцлер Германии Ангела Меркель, отметившая значение экологических проблем в современном мире. До этого похожие молодежные акции были проведены еще в нескольких европейских городах.

В начале марта Тунберг была признана шведскими журналистами женщиной года (опрос проводился в преддверии Международного женского дня).

Парижское соглашение по климату в 2015 году подписали 170 стран, включая Россию и США. После того как победу на выборах президента в Соединенных Штатах одержал Дональд Трамп, Вашингтон запустил процесс по выходу из договора. Трамп заявил, что Парижское соглашение мешает развитию американской экономики.

В 2018 году Нобелевскую премию мира присудили врачу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад Басе Таха. В 2019-м году на премию номинировано уже более 300 кандидатов (85 из них — организации, 219 — физически лица). Кто именно попал в список номинантов, неизвестно: согласно правилам Нобелевского комитета, имена номинантов нельзя разглашать в течение 50 лет.

 Правозащитники не нашли Цеповяза в СИЗО Хабаровска
На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Более 100 детей подхватили гепатит С в больнице Благовещенска
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино
Названы вредные для людей старше 30 лет продукты
Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»
Скончался гоночный директор «Формулы-1»
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Opel официально раскрыл модельный ряд для России Марка возобновит продажи на российском рынке в четвертом квартале этого года
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Врач назвал самый бесполезный анализ Почему ни колики, ни атопический дерматит не должны становиться поводом для сдачи анализа на дисбактериоз, объясняет гастроэнтеролог
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь