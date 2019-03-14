На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу

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Депутаты шведского парламента Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, а также норвежские законотворцы Фредди Андре Овстегорд, Мона Фагерос и Ларс Халтбреккен из Социалистической левой партии выдвинули на соискание Нобелевской премии мира 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг. Девушка с августа 2018 года проводит акцию протеста, требуя от политиков начать выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

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«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно», — так в интервью Aftonbladet Тунберг прокомментировала сообщение о своем выдвижении на Нобелевскую премию.

Тунберг начиная с августа 2018 года выходила каждую пятницу к парламенту Швеции с плакатом, на котором был ее экологический призыв. Акция школьницы привлекла внимание молодежной общественности и спровоцировала создание неформального школьного экологического объединения. В сентябре 2018-го Тунберг объявила себя лидером «школьной забастовки за климат».

В конце февраля 2019 года Тунберг провела экологическую демонстрацию в Берлине, в которой приняли участие около четырех тысяч молодых людей. Со словам поддержки к Тунбрег тогда обратилась канцлер Германии Ангела Меркель, отметившая значение экологических проблем в современном мире. До этого похожие молодежные акции были проведены еще в нескольких европейских городах.

В начале марта Тунберг была признана шведскими журналистами женщиной года (опрос проводился в преддверии Международного женского дня).

Парижское соглашение по климату в 2015 году подписали 170 стран, включая Россию и США. После того как победу на выборах президента в Соединенных Штатах одержал Дональд Трамп, Вашингтон запустил процесс по выходу из договора. Трамп заявил, что Парижское соглашение мешает развитию американской экономики.