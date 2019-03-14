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15:53 (мск), источник: Известия

Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Они поговорили с ним по телефону от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

Источник: AFP 2019

Пранкеры предложили заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке «Лексус Вованиаль». После чего «Маурер» предложил перевести эти деньги на личный счет Гуайдо. В ходе «переговоров» «президент Швейцарии» добавил, что Гуайдо может распорядиться средствами по своему усмотрению, как «глава страны».

Гуайдо поблагодарил собеседника и от себя лично, и от лица сограждан. Также он согласился прислать соответствующий запрос на блокировку средств.

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В комментарии для Sputnik Mundo пранкеры добавили, что Гуайдо немедленно заявил прессе о состоявшемся разговоре.

«Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», — уточнили Вован и Лексус.

В начале марта пранкеры провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии. Они рассказали ему о «венесуэльских счетах» в банке «Лимпопо» и расспросили чиновника о планах Вашингтона в отношении Каракаса.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США. Мадуро обвинил Вашингтон в поддержке попытки госпереворота.

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