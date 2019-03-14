Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Грузии обратилась к Европе с требованием по России
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать
Мать погибшей в Эфиопии россиянки рассказала о трагедии
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать
Врач назвал самый бесполезный анализ
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»
Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей
Анна Нетребко стала блондинкой
«Мои ноги были как кадки»: история похудения на 16 кг
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
16Что увидел мир во время суперлуния
14:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Жители Италии увидели в небе пугающее облако (видео)

С собой оно принесло серию сильных штормов.

В середине марта над побережьем в итальянском городе Пескара появились необычное облако, которое растянулось над морем на несколько километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Завораживающее, но пугающее облако, которое напоминало гигантскую волну, на камеру сумел снять местный житель Джузеппе Марчелло. Он также отметил, что необычные тучи стали предшественниками холодного фронта и серии штормов, обрушившихся позже на весь регион.

Читайте также

Россия запретила полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф
Цеповяза отправили из хабаровского СИЗО в колонию
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
Хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики» (видео)
Путин призвал бизнес к партнерству в реализации нацпроектов
Суд обязал жителя Омска убраться в квартире
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Opel официально раскрыл модельный ряд для России Марка возобновит продажи на российском рынке в четвертом квартале этого года
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в роды актрисы.
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь