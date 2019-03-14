Жители Италии увидели в небе пугающее облако (видео)

В середине марта над побережьем в итальянском городе Пескара появились необычное облако, которое растянулось над морем на несколько километров.

Завораживающее, но пугающее облако, которое напоминало гигантскую волну, на камеру сумел снять местный житель Джузеппе Марчелло. Он также отметил, что необычные тучи стали предшественниками холодного фронта и серии штормов, обрушившихся позже на весь регион.