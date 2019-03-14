Глава СПЧ предложил отдавать бомжей-пенсионеров в приемные семьи

«Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые достигли пенсионного возраста», — сказал Федотов в четверг на заседании СПЧ, посвященном заботе о бездомных.