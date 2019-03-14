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17:46 (мск), источник: Интерфакс

Глава СПЧ предложил отдавать бомжей-пенсионеров в приемные семьи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступил с предложением прикреплять пожилых бездомных к приемным семьям.

Источник: РИА "Новости"

«Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые достигли пенсионного возраста», — сказал Федотов в четверг на заседании СПЧ, посвященном заботе о бездомных.

Он отметил, что и к приемным семьям, принимающим детей, иногда возникают вопросы: «Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти».

И дети, и бездомные — не бычки. К ним надо относится по-человечески.
Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ)

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