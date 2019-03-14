На редактирование генома предложили ввести глобальный мораторий
Но только на клиническое использование и всего на пять лет.
Но только на клиническое использование и всего на пять лет.
18 известных ученых призвали страны мира ввести мораторий на редактирование наследуемой ДНК человека. Среди них есть и специалисты, которые внесли большой вклад в разработку CRISPR — технологии, которая и позволила вносить подобные изменения в геном.
Причиной такого призыва послужил эксперимент китайского биохимика Цзянькуя Хэ. Он сообщил, что неоднократно редактировал геном человека на стадии эмбриона, что привело к появлению на свет по крайней мере двух генетически модифицированных девочек. По словам Хэ, в результате дети стали невосприимчивы к ВИЧ.
Затем стали появляться доказательства, что китайское правительство не просто знало об этих экспериментах, но и финансировало их, хотя заявляло обратное.
Наконец, может оказаться, что в результате редактирования генома девочки не только обрели иммунитет к ВИЧ. Они могут обладать еще и искусственно улучшенными умственными способностями. Это сразу ставит целый ряд вопросов о будущем такого рода «улучшенных» детей и всего остального не улучшенного человечества.
Поэтому 18 известных ученых — Эммануэль Шарпентье, которая вместе с Дженнифер Дудна была первой, кто предложил использовать механизм CRISPR/Cas9 для запрограммированного редактирования генов, еще один разработчик технологии CRISPR Фэн Чжан; Эрик Лэндер — один из руководителей проекта «Геном человека», нобелевский лауреат 1980 года Пол Берг и другие предложили ввести глобальный мораторий на использование редактирования генома в клинической практике.
Однако ученые не имеют в виду, что подобную технологию нужно полностью запретить. Они считают, что надо определить фиксированный период (достаточно пяти лет), в течение которого надо обсудить все технические, научные, медицинские, социальные и этические проблемы, которые могут возникнуть в связи с модификацией наследуемой ДНК. И уже затем каждое государство может поступать так, как считает нужным.
«Предлагаемый нами мораторий не относится к редактированию эмбрионов для исследовательских целей, при условии, что их не пересаживают в матку человека. В той же мере это не относится к редактированию генома в соматических (не репродуктивных) клетках человека с целью лечения болезней, для чего пациенты могут дать информированное согласие, а
Ученые подчеркивают, что с 2015 года, когда по итогам первого Саммита по редактированию генома человека его оргкомитет выпустил специальную декларацию, не было создано никакого механизма международного диалога о редактировании генома человеческих зародышей. Между тем, у этой технологии сейчас есть ряд серьезных ограничений.
Ученые отдельно замечают, что при использовании технологии редактирования генома нужно выполнять определенные требования. Страны, которые захотят продолжить работу в этом направлении, должны информировать мировое сообщество о своих планах, перед самими исследованиями должна проходить публичная дискуссия. Все возможные риски нужно оценить в ходе максимально прозрачной процедуры, а также установить, готово ли общество к тому, чтобы применять эту технологию. Контролировать соблюдение этих условий, по мнению ученых, должен специальный координационный совет — либо под эгидой ВОЗ, либо как самостоятельная организация.