На редактирование генома предложили ввести глобальный мораторий

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18 известных ученых призвали страны мира ввести мораторий на редактирование наследуемой ДНК человека. Среди них есть и специалисты, которые внесли большой вклад в разработку CRISPR — технологии, которая и позволила вносить подобные изменения в геном.

Причиной такого призыва послужил эксперимент китайского биохимика Цзянькуя Хэ. Он сообщил, что неоднократно редактировал геном человека на стадии эмбриона, что привело к появлению на свет по крайней мере двух генетически модифицированных девочек. По словам Хэ, в результате дети стали невосприимчивы к ВИЧ.

Это привело к международному скандалу: сначала ученые усомнились как в этичности эксперимента, так и в научной достоверности данных.

Затем стали появляться доказательства, что китайское правительство не просто знало об этих экспериментах, но и финансировало их, хотя заявляло обратное.

Наконец, может оказаться, что в результате редактирования генома девочки не только обрели иммунитет к ВИЧ. Они могут обладать еще и искусственно улучшенными умственными способностями. Это сразу ставит целый ряд вопросов о будущем такого рода «улучшенных» детей и всего остального не улучшенного человечества.

Поэтому 18 известных ученых — Эммануэль Шарпентье, которая вместе с Дженнифер Дудна была первой, кто предложил использовать механизм CRISPR/Cas9 для запрограммированного редактирования генов, еще один разработчик технологии CRISPR Фэн Чжан; Эрик Лэндер — один из руководителей проекта «Геном человека», нобелевский лауреат 1980 года Пол Берг и другие предложили ввести глобальный мораторий на использование редактирования генома в клинической практике.

Однако ученые не имеют в виду, что подобную технологию нужно полностью запретить. Они считают, что надо определить фиксированный период (достаточно пяти лет), в течение которого надо обсудить все технические, научные, медицинские, социальные и этические проблемы, которые могут возникнуть в связи с модификацией наследуемой ДНК. И уже затем каждое государство может поступать так, как считает нужным.

«Предлагаемый нами мораторий не относится к редактированию эмбрионов для исследовательских целей, при условии, что их не пересаживают в матку человека. В той же мере это не относится к редактированию генома в соматических (не репродуктивных) клетках человека с целью лечения болезней, для чего пациенты могут дать информированное согласие, а ДНК-модификации при этом не наследуются», — говорится в заявлении.

Ученые подчеркивают, что с 2015 года, когда по итогам первого Саммита по редактированию генома человека его оргкомитет выпустил специальную декларацию, не было создано никакого механизма международного диалога о редактировании генома человеческих зародышей. Между тем, у этой технологии сейчас есть ряд серьезных ограничений.

Во-первых, редактирование эмбрионов до сих пор не полностью безопасно и эффективно для того, чтобы его можно было использовать в клинических условиях. Риск получить при редактировании не те изменения, которые нужны, все еще слишком велик. Во-вторых, ученые еще не поняли, к каким биологическим последствиям приведет редактирование наследуемой ДНК для отдельных людей и человечества в целом. В-третьих, нужно подумать, не приведет ли генетическое модифицирование людей к дискриминации тех, у кого гены «обычные», не начнет ли общество давить на родителей, вынуждая их генетически совершенствовать своих детей, не возмутятся ли различные религиозные группы.

Наконец, генетическая модификация может привести даже к разделению людей на два подвида. К чему это приведет, совершенно неясно.