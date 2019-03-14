Соловьев поставил себя в один ряд с Гоголем и Достоевским

Источник: РИА "Новости"

Ведущий резко отреагировал на замечания одного из слушателей из Дагестана, который в сообщении назвал его «псевдопатриотом, проводящим отдых на вилле в Италии».

«Ну, в таком случае Николай Васильевич Гоголь не был патриотом, Тургенев не был патриотом, Федор Михайлович Достоевский. Для тебя, человек из Дагестана, приславший это сообщение, объясню: патриотизм — это не подписка о невыезде. А ты почему, гаденыш, ездишь отдыхать за границу? Почему платить деньги за гостиницу можно, а сэкономить, посчитав, сколько у тебя членов семьи и сколько лет они ездят, нельзя?» — обратился он к анонимному слушателю.

Соловьев не первый раз использует формулировку «патриотизм — это не подписка о невыезде», комментируя информацию о дорогостоящей недвижимости в Италии. Ранее ту же формулировку он употребил в интервью в программе «Судьба человека». По его словам, он приобрел виллу именно у озера Комо, потому что недвижимость там стоила меньше, чем в подмосковной Рублевке.