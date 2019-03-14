В Питере пить, в Хмельницке похмеляться.— келебичбор⚒✴ (@gwaith_imirdain) 11 марта 2019 г.
«В Питере — пить»: что можно делать в городах, исходя из их названий
В Сети появился увлекательный тред.
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В Сети появился увлекательный тред.
Еще в 2015 году группа «Ленинград» четко и ясно выразилась относительно досуга в российской культурной столице, сочинив хит с говорящим названием «В Питере — пить».
Так родился тред о городах, из которого можно узнать, что в Мурманске положено мурчать, в Казани — казнить, а в Любляне — любить.
В Питере пить, в Хмельницке похмеляться.— келебичбор⚒✴ (@gwaith_imirdain) 11 марта 2019 г.
В Химках :химичить— Olgérda™ Cooper (@leofbond) 11 марта 2019 г.
в Любляне: любить— хороший мальчик (@autokarandash) 11 марта 2019 г.
в томске: томиться...— вдох-сдох (@spoiledlbleach) 12 марта 2019 г.
В Дели: делиться— Pavel Onischenko (@OnischenkoPavel) 12 марта 2019 г.
В Казани казнить— InTeam (@LeoGross29) 13 марта 2019 г.
В Могилёве, извините,- могилиться— Дарья (@trytobitemy) 12 марта 2019 г.
В копейске:копить— Olgérda™ Cooper (@leofbond) 11 марта 2019 г.
в Ростове...... расти?— я коммунист! сын сутулой собаки (@SEXX0dtNkWshIwG) 12 марта 2019 г.
В Воронеже: ворожить— Sadsunsetann (@sadsunsetann) 12 марта 2019 г.
Очевидно, что в Ульяновске - лениться— Тролль из под моста (@dercrylove) 12 марта 2019 г.
В Выборге - Выбирать— Test D-Studio (@max27vbg) 12 марта 2019 г.
В Якутске - кутить— Илларионов Александр (@illarionov31) 12 марта 2019 г.
в мурманске мурчать— тайлс’ 7 (@Gotta_A_Heart) 12 марта 2019 г.
Екатерина Гура
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