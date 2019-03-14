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18:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

«В Питере — пить»: что можно делать в городах, исходя из их названий

В Сети появился увлекательный тред.

Еще в 2015 году группа «Ленинград» четко и ясно выразилась относительно досуга в российской культурной столице, сочинив хит с говорящим названием «В Питере — пить».

В марте 2019 года пользователи соцсетей вспомнили про эту песню и решили пофантазировать, чем можно заниматься в других городах России и мира, исходя из их названий.

Так родился тред о городах, из которого можно узнать, что в Мурманске положено мурчать, в Казани — казнить, а в Любляне — любить.

Екатерина Гура

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