«В Питере — пить»: что можно делать в городах, исходя из их названий

Еще в 2015 году группа «Ленинград» четко и ясно выразилась относительно досуга в российской культурной столице, сочинив хит с говорящим названием «В Питере — пить».

В марте 2019 года пользователи соцсетей вспомнили про эту песню и решили пофантазировать, чем можно заниматься в других городах России и мира, исходя из их названий.