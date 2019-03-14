Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году

Также из документа следует, что досрочный период сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 20 марта по 10 апреля, дополнительный период — с 3 по 20 сентября.

Выпускники 2019 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в резервный день, получат возможность участвовать в аттестации по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.