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18:49 (мск), источник: РИА Новости

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля, следует из приказа министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, который опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

Согласно приказу Минпросвещения, основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля.

Выпускники 11-х классов будут сдавать 27 мая географию и литературу;.

29 мая — математику;.

31 мая — историю и химию;.

3 июня — русский язык;.

5 июня — письменную часть по иностранным языкам и физику;.

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7 и 8 июня — устную часть по иностранным языкам;.

10 июня — обществознание;.

13 июня — биологию и информатику.

Резервные дни предусмотрены с 17 июня по 1 июля.

Также из документа следует, что досрочный период сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 20 марта по 10 апреля, дополнительный период — с 3 по 20 сентября.

Выпускники 2019 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в резервный день, получат возможность участвовать в аттестации по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

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