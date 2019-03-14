Гигантские крысы рассказали о прошлом «хоббитов»

Слева ученые измеряют современную крысу, справа — рисунок Петера Шутена, показывающий «хоббита» с аналогичным животным | Источник: Peter Schouten

Группа ученых из Австралии и США проанализировала останки грызунов, найденные в пещере Лианг-Буа на индонезийском острове Флорес. В 2003 году здесь нашли кости Homo floresiensis — гипотетического карликового вида человека. Этот гоминид отличался аномально низким ростом, около метра, и малым размером мозга (его объем примерно втрое ниже, чем у нас). Исследователи до сих пор спорят о том, как именно эти «хоббиты» могли сформироваться.

Биологи едины в мнении о том, что флоресский человек сформировался благодаря изолированности острова, на котором он обитал. Но для полноты картины ученым не хватает многих деталей. Загадок добавляет и небольшое количество найденных останков «хоббитов», и нехватка сведений о том, как выглядел остров Флорес в прошлом, какие на нем были экологические условия. Новая статья, опубликованная в Journal of Human Evolution, проливает свет на историю острова.

Биологи попытались восстановить прошлое Флорес по размерам обитавших там грызунов. К ним относятся шесть видов крыс, включая гигантскую флоресскую крысу (Papagomys armandvillei) — ее длина без хвоста может достигать полуметра при массе до двух с половиной килограмм. Собрав около десяти тысяч отдельных костей этих крыс, ученые смогли определить, как менялся видовой состав грызунов со временем.

Оказалось, что около ста тысяч лет назад на Флорес жили преимущественно комодские крысы (Komodomys rintjanus). Поскольку они предпочитают сплошным джунглям равнины с небольшими рощицами, ученые предположили, что в то время для острова был характерен именно такой ландшафт.

Около 60 тысяч лет назад картина изменилась, и в животном мире начали доминировать флоресские крысы, которые обычно обитают в лесу. На этот же период приходится исчезновение ряда иных видов, включая флоресского человека.