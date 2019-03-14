Гигантские крысы рассказали о прошлом «хоббитов»
Крысы из пещеры, где нашли флоресского человека, более известного как «хоббит», позволили ученым восстановить прошлое острова, на котором обитал этот загадочный вид.
Крысы из пещеры, где нашли флоресского человека, более известного как «хоббит», позволили ученым восстановить прошлое острова, на котором обитал этот загадочный вид.
Группа ученых из Австралии и США проанализировала останки грызунов, найденные в пещере
Биологи едины в мнении о том, что флоресский человек сформировался благодаря изолированности острова, на котором он обитал. Но для полноты картины ученым не хватает многих деталей. Загадок добавляет и небольшое количество найденных останков «хоббитов», и нехватка сведений о том, как выглядел остров Флорес в прошлом, какие на нем были экологические условия. Новая статья, опубликованная в Journal of Human Evolution, проливает свет на историю острова.
Биологи попытались восстановить прошлое Флорес по размерам обитавших там грызунов. К ним относятся шесть видов крыс, включая гигантскую флоресскую крысу (Papagomys armandvillei) — ее длина без хвоста может достигать полуметра при массе до двух с половиной килограмм. Собрав около десяти тысяч отдельных костей этих крыс, ученые смогли определить, как менялся видовой состав грызунов со временем.
Около 60 тысяч лет назад картина изменилась, и в животном мире начали доминировать флоресские крысы, которые обычно обитают в лесу. На этот же период приходится исчезновение ряда иных видов, включая флоресского человека.
Возможно, считают авторы, флоресские люди зависели от крупной дичи и не могли прокормится охотой на тех же гигантских крыс. Однако про охотничьи привычки флоресского человека известно пока крайне мало. Ученые надеются восполнить этот пробел в ходе дальнейших раскопок.