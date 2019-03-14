Крупные киносети решили прекратить бойкот российского мультфильма «Гурвинек»

Эту информацию подтвердил «Ведомостям» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Кинотеатры своего добились: нам было необходимо привлечь внимание к проблеме переноса голливудских релизов, мы это сделали, и даже министерство культуры признало, что поведение продюсеров «Гурвинека» было неправильным. Но зрителей мы наказывать не хотим, поэтому даем им возможность посмотреть мультфильм. Олег Березин председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров

Ассоциация, в которую входит в частности объединенная бизнесменом Александром Мамутом сеть «Синема парк» и «Формула кино», ранее отказалась от показа «Гурвинека». Такое же решение приняли «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». 16 марта все эти сети, кроме «Каро», действительно начнут показ мультфильма. Представитель «Каро» уточнил «Ведомостям», что сеть покажет мультфильм в ближайшее время, но конкретную дату старта показа уточнить не смог.

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Решение отказаться от показа ассоциация объяснила действиями Минкульта. Ведомство отказалось выдать прокатное удостоверение бельгийскому мультфильму «Королевский корги», премьера которого была запланирована на 7 марта — тот же день, что и «Гурвинек». Из-за принятой кинотеатрами меры «Гурвинек» собрал за длинные мартовские выходные 14 млн руб., в то время как прогнозировался сбор в 25 млн руб. Минкультуры назвало это провалом, обвинив продюсеров проекта в «последовательных и грубейших ошибках».

Прокатчик «Королевского корги» — компания «Вольга» — 14 марта сообщила, что мультфильма получил прокатное удостоверение с датой релиза 21 марта, передает «Интерфакс».

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