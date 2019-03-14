Крупные киносети решили прекратить бойкот российского мультфильма «Гурвинек»
Кинотеатры, ранее бойкотировавшие мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», начнут показывать его с 16 марта. Об этом сообщается в
Кинотеатры, ранее бойкотировавшие мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», начнут показывать его с 16 марта. Об этом сообщается в
Эту информацию подтвердил «Ведомостям» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Кинотеатры своего добились: нам было необходимо привлечь внимание к проблеме переноса голливудских релизов, мы это сделали, и даже министерство культуры признало, что поведение продюсеров «Гурвинека» было неправильным. Но зрителей мы наказывать не хотим, поэтому даем им возможность посмотреть мультфильм.
Ассоциация, в которую входит в частности объединенная бизнесменом Александром Мамутом сеть «Синема парк» и «Формула кино», ранее отказалась от показа «Гурвинека». Такое же решение приняли «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». 16 марта все эти сети, кроме «Каро», действительно начнут показ мультфильма. Представитель «Каро» уточнил «Ведомостям», что сеть покажет мультфильм в ближайшее время, но конкретную дату старта показа уточнить не смог.
Решение отказаться от показа ассоциация объяснила действиями Минкульта. Ведомство отказалось выдать прокатное удостоверение бельгийскому мультфильму «Королевский корги», премьера которого была запланирована на 7 марта — тот же день, что и «Гурвинек».
Прокатчик «Королевского корги» — компания «Вольга» — 14 марта сообщила, что мультфильма получил прокатное удостоверение с датой релиза 21 марта, передает «Интерфакс».
13 марта Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что произошедшее позволило всем участникам российский киноиндустрии «сделать выводы о бесперспективности развития отрасли на основе использования административных ресурсов в личных интересах». Организация предложила создать группу, которая будет отбирать только 5−10 фильмов для поддержки в прокате. Для всех остальных картин должны действовать «нормальные рыночные условия», подчеркнула она.