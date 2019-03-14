Запуск «Союза МС-12» с новым экипажем МКС. Видеотрансляция
С космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправляется космический корабль «Союз МС-12» с экипажем новой экспедиции.
С космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправляется космический корабль «Союз МС-12» с экипажем новой экспедиции.
Запуск осуществляется с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»).
В состав экипажа вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристин Кох.
Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти 15 марта в 04:07 мск.