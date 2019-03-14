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22:06 (мск), источник: ТАСС

Запуск «Союза МС-12» с новым экипажем МКС. Видеотрансляция

С космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправляется космический корабль «Союз МС-12» с экипажем новой экспедиции.

Источник: РИА "Новости"

Запуск осуществляется с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»).

В состав экипажа вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристин Кох.

Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти 15 марта в 04:07 мск.

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