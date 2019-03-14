#СоюзМС12: 528 секунд → корабль успешно выведен на целевую орбиту!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 марта 2019 г.
Алексей Овчинин, Ник Хейг (@AstroHague) и Кристина Кук (@Astro_Christina) направляются к Международной космической станции. Стыковка запланирована через 6 часов, в 04:07 мск 15 марта pic.twitter.com/7wWPLfYXNi
«Союз МС-12» отделился от ракеты и взял курс на МКС
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 мар — РИА Новости. Корабль «Союз МС-12» с экипажем из трех человек отделился от третьей ступени ракеты «Союз-ФГ» и взял курс к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.