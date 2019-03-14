«Союз МС-12» отделился от ракеты и взял курс на МКС

На борту корабля, стартовавшего в 22.14 мск, российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. На станции их ждут россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Стыковка с МКС ожидается в 4.07 мск 15 марта. Предполагается, что два члена нового экипажа проведут на станции 204 дня, а еще один — девять месяцев. На этот период запланировано несколько выходов в открытый космос и проведение порядка 300 экспериментов. На российском сегменте МКС поставят 59 экспериментов (четыре из которых — в автоматическом режиме без участия экипажа).