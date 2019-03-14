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22:32 (мск), источник: РИА Новости

«Союз МС-12» отделился от ракеты и взял курс на МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 мар — РИА Новости. Корабль «Союз МС-12» с экипажем из трех человек отделился от третьей ступени ракеты «Союз-ФГ» и взял курс к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.

«Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», — объявил диктор на стартовой площадке.

На борту корабля, стартовавшего в 22.14 мск, российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. На станции их ждут россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Стыковка с МКС ожидается в 4.07 мск 15 марта. Предполагается, что два члена нового экипажа проведут на станции 204 дня, а еще один — девять месяцев. На этот период запланировано несколько выходов в открытый космос и проведение порядка 300 экспериментов. На российском сегменте МКС поставят 59 экспериментов (четыре из которых — в автоматическом режиме без участия экипажа).

Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС 11 октября 2018 года. Тогда из-за аварии ракеты их корабль приземлился примерно через 20 минут после начала полета.

На МКС отправится экипаж прерванной из-за аварии «Союза» экспедиции
Во время загрузки произошла ошибка.
22:27 (мск)© Ньюстюб
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