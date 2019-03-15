Почему весной зябко?

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Но на самом деле с точки зрения физики ничего необычного нет. Если солнце пригревает, то температура поднимается. В таких условиях, естественно, начинает таять снег. Но каждый знает, чтобы растопить снег, нужно затратить тепло. Например — подержать снежок в ладонях.

То есть при таянии снега окружающий воздух охлаждается, в примере с тем же снежком — руки становятся холодными. А отсутствие тепла — это и есть та самая прохлада, которую мы ощущаем возле сугробов в весенний день.

Если для растапливания льда нужно тепло затратить, то при его образовании тепло должно… выделяться. И в этом тоже нет никакого противоречия. Наверное, многие обращали внимание, что когда с неба падают пушистые хлопья снега, то мороз как раз не очень-то и ощущается.

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Если же мы насильно превратим лёд в воду, то в процессе этого превращения он заберёт из окружающей среды много тепла, причём за короткий период времени. Это произойдёт, если лёд, например, посыпать солью. Лёд растает, но снежно-ледяная жижа будет такой холодной, что наши четвероногие питомцы, наступив в неё, могут запросто обморозить себе лапы, хотя по обычному снегу они бегают как ни в чём не бывало. Кстати, кулинары прошлых веков знали об этой особенности и использовали смесь соли со льдом для приготовления мороженого.

Для садовых растений подобная мартовская «зябкость» тоже имеет значение. Если вокруг воздух холодный, а стволы деревьев с солнечной стороны нагреваются достаточно сильно, то такая разница температуры является предпосылкой для солнечных ожогов. Как бороться с солнечными ожогами, знает любой турист, путешествующий по жарким странам: надевать светлую одежду, которая отражает горячие солнечные лучи, и по возможности находиться в тени. Точно так же поступают садоводы, когда хотят защитить свои растения от весенних ожогов. Во-первых, осенью они белят стволы деревьев, чтобы весной они отражали солнечный свет, а если это не было сделано, то в самом начале весны закрепляют с южной стороны штамба широкую доску или лист фанеры, делая таким образом своеобразный зонтик для ствола. Хвойные растения для тех же целей накрывают нетканым материалом.