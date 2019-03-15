Почему весной зябко?
Казалось бы, зима кончилась, солнце пригревает почти
Казалось бы, зима кончилась, солнце пригревает почти
Но на самом деле с точки зрения физики ничего необычного нет. Если солнце пригревает, то температура поднимается. В таких условиях, естественно, начинает таять снег. Но каждый знает, чтобы растопить снег, нужно затратить тепло. Например — подержать снежок в ладонях.
Если для растапливания льда нужно тепло затратить, то при его образовании тепло должно… выделяться. И в этом тоже нет никакого противоречия. Наверное, многие обращали внимание, что когда с неба падают пушистые хлопья снега, то мороз как раз не
Если же мы насильно превратим лёд в воду, то в процессе этого превращения он заберёт из окружающей среды много тепла, причём за короткий период времени. Это произойдёт, если лёд, например, посыпать солью. Лёд растает, но
Для садовых растений подобная мартовская «зябкость» тоже имеет значение. Если вокруг воздух холодный, а стволы деревьев с солнечной стороны нагреваются достаточно сильно, то такая разница температуры является предпосылкой для солнечных ожогов. Как бороться с солнечными ожогами, знает любой турист, путешествующий по жарким странам: надевать светлую одежду, которая отражает горячие солнечные лучи, и по возможности находиться в тени. Точно так же поступают садоводы, когда хотят защитить свои растения от весенних ожогов.