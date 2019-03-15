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04:03 (мск), источник: m24.ru

Врачи рассказали об опасности сна в метро

Специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников рекомендовал засыпающим в транспорте людям обратить внимание на свой режим.

Источник: AP 2019

По его словам, в транспорте спят те, кто недосыпает или плохо спит ночью. Он указал, что против сна в метро или в электричке «говорят аргументы относительно безопасности».

«Во-первых, спящий человек — желанная добыча для нечистых на руку людей. Кроме того, спящий может проехать нужную станцию, будет более рассеянным после пробуждения», — сказал Тяжельников в интервью Агентству «Москва».

В то же время эксперт рассказал, что короткий сон в обеденный перерыв поможет обходиться без кофеина. При этом перебор дневного сна дает обратный эффект.

«Оптимальные варианты — это 10−20 минут и 90 минут сна. Первый помогает восстановиться в очень короткое время, а второй — дает полное восстановление и обновление, но занимает больше времени», — добавил Тяжельников.

В пятницу, 15 марта отмечается Всемирный день сна. Он ежегодно празднуется перед днем весеннего равноденствия.

Ранее Тяжельников рассказал, что сон меньше пяти часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития различных болезней. Он может привести к депрессии, ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.

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