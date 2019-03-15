Экипаж корабля «Союз МС-12» перешел на МКС
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экипаж космического корабля «Союз МС-12» открыл люки и перешел на Международную космическую станцию, трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экипаж космического корабля «Союз МС-12» открыл люки и перешел на Международную космическую станцию, трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 22.14 мск 14 марта. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. «Союз МС-12» пристыковался к МКС в 4.02 мск 15 марта.
На станцию прибыли российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Их встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид
Овчинин и Кононенко планируют выход в открытый космос 29 мая. У астронавтов НАСА запланировано три выхода — на 22 и 29 марта и 8 апреля.
Кроме того, экипаж должен будет провести порядка 300 экспериментов. На российском сегменте МКС проведут 59 экспериментов (четыре из которых — в автоматическом режиме без участия экипажа).
Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС
Экипаж сохранил свою эмблему треугольной формы — ее лишь зеркально развернули и добавили фамилию Кук. Овчинин с Хейгом летели в октябре вдвоем, потому что в апреле свободное третье место должен был занять астронавт из ОАЭ. Однако
Таким образом, 15 марта экипаж МКС вновь вернулся к полноценному составу из шести человек. Обычно три члена экипажа остаются на станции только на время коротких пересменок, когда один корабль уже вернулся на Землю, а другой еще не прибыл на станцию. Но
Кононенко, Макклейн и