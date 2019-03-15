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06:34 (мск), источник: РИА Новости

Экипаж корабля «Союз МС-12» перешел на МКС

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экипаж космического корабля «Союз МС-12» открыл люки и перешел на Международную космическую станцию, трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Источник: Reuters

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 22.14 мск 14 марта. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. «Союз МС-12» пристыковался к МКС в 4.02 мск 15 марта.

На станцию прибыли российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Их встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Овчинин и Кононенко планируют выход в открытый космос 29 мая. У астронавтов НАСА запланировано три выхода — на 22 и 29 марта и 8 апреля.

При этом в одном из них Кук будет работать вместе с Макклейн. Это будет первый в истории выход сразу двух женщин.

Кроме того, экипаж должен будет провести порядка 300 экспериментов. На российском сегменте МКС проведут 59 экспериментов (четыре из которых — в автоматическом режиме без участия экипажа).

Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС из-за аварии ракеты 11 октября 2018 года. На 118-й секунде после старта не отделился один из четырех боковых блоков первой ступени. Как потом выяснила аварийная комиссия «Роскосмоса», датчик, ответственный за отделение блока, погнули при сборке ракеты на космодроме. Из-за этого «боковушка» начала скользить вниз, пропоров центральную ступень. На 121-й секунде компьютер дал команду на отстрел спускаемого аппарата с космонавтами.

Экипаж сохранил свою эмблему треугольной формы — ее лишь зеркально развернули и добавили фамилию Кук. Овчинин с Хейгом летели в октябре вдвоем, потому что в апреле свободное третье место должен был занять астронавт из ОАЭ. Однако из-за неудачного старта полет арабского члена экипажа пришлось сдвинуть. Он должен будет прилететь в сентябре 2019 года на «Союзе МС-15» вместе с российским космонавтом и американским астронавтом. После их прибытия к станции на короткое время будут пристыкованы три пилотируемых корабля, а численность экипажа вырастет до девяти человек (обычно на станции работают шестеро).

Таким образом, 15 марта экипаж МКС вновь вернулся к полноценному составу из шести человек. Обычно три члена экипажа остаются на станции только на время коротких пересменок, когда один корабль уже вернулся на Землю, а другой еще не прибыл на станцию. Но из-за аварии «Союза МС-10» этот порядок нарушился.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак находятся на станции втроем с 20 декабря 2018 года, когда на Землю вернулся «Союз МС-09» с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтом Европейского космического агентства немцем Александром Герстом и американкой Сериной Ауньен.

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