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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Введение платы за въезд в Венецию переносится на лето

РИМ, 15 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Платить за въезд в исторический центр Венеции станут туристы, не планирующие оставаться в городе на ночлег, при этом сроки введения переносятся на несколько месяцев, заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Источник: РИА "Новости"

В феврале коммунальный совет Венеции одобрил постановление о введении платы за въезд в знаменитый город, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предполагалась, что въездная плата в качестве пробной меры будет введена 1 мая, после чего как минимум в течение года власти будут внимательно следить за результатами этого эксперимента.

Я бы хотел сделать это к лету, но все зависит от перевозчиков, не стоит торопиться и делать глупости. Нужно обсудить, как включить плату за въезд в билет, при покупке должно быть установлено, подлежишь ли ты освобождению от его уплаты. Если ты живешь в гостинице в Венеции, ты платишь только туристический налог.
Луиджи Бруньяро
мэр Венеции

«До 1 мая постановление точно не сможет вступить в силу, думаю, это произойдет летом, начиная с июня или июля», — заявил Бруньяро агентству.

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Он рассказал, что после начала действия «въездного налога» в пробном режиме будет действовать единый тариф в три евро. С 1 января следующего года его ставка повысится до шести, при этом власти города до 30 июня должны будут «раскрасить» дни — в зависимости от туристической нагрузки — в зеленый, красный или черный цвета. В последнем, самом тяжелом для Венеции режиме стоимость въезда на острова лагуны составит 10 евро. Зеленый цвет, который будет установлен в более спокойное и не популярное среди туристов время, будет означать въездной тариф в три евро.

По замыслу властей города, дополнительные средства с пассажиров должны взимать все виды транспорта, доставляющие туристов в Венецию. Бруньяро отметил, что только в нынешнем году эта мера, призванная содействовать развитию «цивилизованного туризма» и поддержанию хрупкой городской инфраструктуры, прежде всего в плане уборки мусора, принесет городской казне три миллиона евро.

В то же время мэр Венеции сообщил, что введение платного въезда в город поможет определить точное число посещающих город туристов.

Введение сбора за въезд в Венецию является очередной попыткой местных властей ограничить огромный туристический поток, ежегодно захлестывающий город. В апреле 2018 года впервые были введены «экстренные меры» по регулированию потока туристов путем установки специальных турникетов на основных пунктах доступа в город.

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