Полет «Союза» к МКС удался со второй попытки. Фотогалерея

Российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох прибыли на МКС на борту корабля «Союз МС-12». Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС в октябре прошлого года, но тогда их ракета потерпела аварию.
Перед запуском ракету-носитель «Союз» освятил духовник «Роскосмоса», настоятель байконурского храма Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Сергий. Он освящает ракеты с 1998 года. В этот раз обряд пришлось перенести на сутки из-за проблем с одним из приборов системы управления ракеты.
В экипаж вошли россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на другом «Союзе» до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя, а также американка Кристина Кох. После аварии Овчинин и Хейг прошли курс реабилитации.
Для Кристины Кох это первый полет в космос, как и для Ника Хейга, если не считать октябрьскую экспедицию, закончившуюся аварийной посадкой. Алексей Овчинин успешно слетал к МКС в 2016 году.
Планируемая продолжительность полета экипажа — 204 дня, однако один из двух американских астронавтов может задержаться на борту. В сентябре на МКС должен отправиться первый в истории космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов. Он проведет на орбите несколько дней, после чего вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-12». Командиром корабля, как и на старте, станет Алексей Овчинин, второе место займет один из американцев, третье — астронавт из ОАЭ. Третьему американцу придется задержаться и улететь позже с другим кораблем.
Ракета с пилотируемым кораблем стартовала с Байконура в четверг вечером. «Союз МС-12» успешно вышел на орбиту и после шести часов полета состыковался с МКС.