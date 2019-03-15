Полет «Союза» к МКС удался со второй попытки. Фотогалерея

Источник: AFP 2019

Российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох прибыли на МКС на борту корабля «Союз МС-12». Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС в октябре прошлого года, но тогда их ракета потерпела аварию.

Кристина Кох, Алексей Овчинин, Ник Хейг | Источник: AFP 2019

Перед запуском ракету-носитель «Союз» освятил духовник «Роскосмоса», настоятель байконурского храма Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Сергий. Он освящает ракеты с 1998 года. В этот раз обряд пришлось перенести на сутки из-за проблем с одним из приборов системы управления ракеты.

Отец Сергий освящает ракеты с 1998 года | Источник: AFP 2019

В экипаж вошли россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на другом «Союзе» до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя, а также американка Кристина Кох. После аварии Овчинин и Хейг прошли курс реабилитации.

Источник: AFP 2019

Для Кристины Кох это первый полет в космос, как и для Ника Хейга, если не считать октябрьскую экспедицию, закончившуюся аварийной посадкой. Алексей Овчинин успешно слетал к МКС в 2016 году.

Источник: AFP 2019

Планируемая продолжительность полета экипажа — 204 дня, однако один из двух американских астронавтов может задержаться на борту. В сентябре на МКС должен отправиться первый в истории космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов. Он проведет на орбите несколько дней, после чего вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-12». Командиром корабля, как и на старте, станет Алексей Овчинин, второе место займет один из американцев, третье — астронавт из ОАЭ. Третьему американцу придется задержаться и улететь позже с другим кораблем.

Источник: AFP 2019

Ракета с пилотируемым кораблем стартовала с Байконура в четверг вечером. «Союз МС-12» успешно вышел на орбиту и после шести часов полета состыковался с МКС.

Источник: AFP 2019

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Авария «Союза» и экстренный спуск — как это было?

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