Исландия запретила посещение каньона из-за фанатов Бибера
Они ринулись на место съемки популярного клипа.
Они ринулись на место съемки популярного клипа.
Власти Исландии закрыли для посетителей показанный в клипе Джастина Бибера каньон после того, как фанаты певца едва не разрушили это уникальное место.
Каньон Фьядрарглйуфур был показан в клипе Бибера I'll Show You, снятом еще в 2015 году. Это ущелье глубиной около 100 метров и длиной два километра, с высокими зелеными стенами и извилистым руслом реки. Он появился в результате таяния ледников около 9 тысяч лет назад.
Весной, во время оттепели, тропы каньона становятся труднопроходимыми
Чтобы спасти Фьядрарглйуфур, власти Исландии запретили его посещение до 1 июня. Запрет может быть продлен.
В Исландии нередко вводят временные ограничения на посещение тех или иных мест. Например, в апреле 2018 года туристы не могли попасть к горячим источникам в знаменитой долине Рейкьядалур.
В 2018 году Исландию посетили рекордные 2,3 млн человек.
Анна Лысенко
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