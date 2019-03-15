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11:41 (мск), источник: Mail.ru Новости

Исландия запретила посещение каньона из-за фанатов Бибера

Они ринулись на место съемки популярного клипа.

Власти Исландии закрыли для посетителей показанный в клипе Джастина Бибера каньон после того, как фанаты певца едва не разрушили это уникальное место.

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Каньон Фьядрарглйуфур был показан в клипе Бибера I'll Show You, снятом еще в 2015 году. Это ущелье глубиной около 100 метров и длиной два километра, с высокими зелеными стенами и извилистым руслом реки. Он появился в результате таяния ледников около 9 тысяч лет назад.

До того, как видео набрало популярность, иностранцы о нем почти не слышали. После премьеры клипа посещение каньона увеличилось на 50−80%. В 2018 году его посетили около 300 тысяч человек.

Весной, во время оттепели, тропы каньона становятся труднопроходимыми из-за грязи. Туристы начинают искать альтернативные пути, перелазят через ограждения и вытаптывают уникальные растения. Экосистема каньона оказалась почти разрушенной.

Чтобы спасти Фьядрарглйуфур, власти Исландии запретили его посещение до 1 июня. Запрет может быть продлен.

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В Исландии нередко вводят временные ограничения на посещение тех или иных мест. Например, в апреле 2018 года туристы не могли попасть к горячим источникам в знаменитой долине Рейкьядалур.

В 2018 году Исландию посетили рекордные 2,3 млн человек.

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Анна Лысенко

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