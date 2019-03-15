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13:42 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли генетическую связь между Россией и Испанией

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущие палеогенетики мира восстановили ДНК древнейших жителей Испании и выяснили, что примерно пять тысяч лет назад на ее территорию проникли выходцы из российских степей Прикаспия и полностью заместили местных мужчин.

Источник: Luis Benítez de Lugo Enrich and José Luis Fuentes Sánchez/Oppida

Их выводы были опубликованы в журнале Science.

Это открытие потрясает воображение. Оно говорит о резких генетических переменах, следы которых очень сложно заметить, если они существуют, в археологических данных. Что именно послужило причиной «вымирания» местных мужчин, пока сказать сложно, но совсем не обязательно, что их убили или изгнали.
Карлос Лалуэза-Фокс
Институт эволюционной биологии в Барселоне (Испания)

Сегодня лингвисты и историки говорят о двух наиболее общепринятых гипотезах происхождения индоевропейской языковой семьи — «анатолийской» и «каспийской». Согласно первой из них, общий предок индоевропейских языков возник на территории современной Турции, в Анатолии, тогда как вторая переносит родину этой языковой семьи в прикаспийские степи, где жили представители так называемой «ямной культуры», племена кочевников-скотоводов.

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Последние генетические исследования, проведенные в том числе и на территории России, показывают, что каспийская гипотеза ближе к истине, чем ее турецкий «конкурент». Сравнения ДНК древних людей показывают, что жители степей Причерноморья и Каспия быстро заместили коренных обитателей Центральной Европы примерно 7−5 тысяч лет назад, основав так называемую «культуру боевых топоров». Ее представители считаются сегодня первыми «настоящими» европейцами.

Лалуэза-Фокс и его коллеги, работающие под руководством известного палеогенетика Дэвида Рейча из Гарвардского университета (США), решили проверить, как сильно эти люди повлияли на историю самой западной части субконтинента, Иберийского полуострова.

Дело в том, что многие антропологи и палеонтологи считают территорию современной Испании, изолированную от остальных регионов Европы почти непреодолимыми горными массивами и ледниками в прошлом, своеобразным прибежищем для многих групп древних людей, вымерших или исчезнувших в других уголках Земли.

К примеру, неандертальцы просуществовали в Иберии на несколько десятков тысяч лет дольше, чем в остальных частях Евразии, что подтверждается и генетическими, и палеонтологическими находками.

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Поэтому весомая часть исследователей считала, что потомки первых охотников-собирателей, проникших на субконтинент 40 тысяч лет назад, могли пережить «нашествие» степных народов в Испании и оставить свои следы в ДНК современных жителей полуострова. В пользу этого, к примеру, говорит существование басков, говорящих не на индоевропейском языке.

Для ответа на этот вопрос Рейч и его коллеги извлекли обрывки генетического материала из костей четырех сотен древних обитателей Иберии, живших на полуострове в последние 13 тысяч лет, восстановили их и сравнили их между собой. Ученых интересовали Y-хромосомы и митохондриальная ДНК, передающиеся от отцов и матерей к их детям, а также наборы мелких мутаций в остальных частях генома.

Оказалось, что сторонники изоляционной теории частично ошибались — обитатели Испании пережили два генетических «вторжения», оставивших следы в ДНК их современных и древних потомков.

Первое из них произошло 13 тысяч лет назад, когда одна группа охотников-собирателей частично заместила другую, а второе было связано с миграциями первых племен индоевропейцев.

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По словам исследователей, это событие затронуло мужчин и женщин совершенно по-разному. Генетические следы древних иберийцев полностью исчезли примерно пять тысяч лет назад, тогда остальные части генома, в том числе женская часть ДНК, были примерно поровну поделены между «аборигенами» и «мигрантами».

С чем связаны эти половые различия, ученые пока не знают, но они подчеркивают, что они не обязательно связаны с военными конфликтами и массовым уничтожением местных мужчин. Вполне возможно, что женщины предпочитали вступать в отношения с мигрантами по каким-то социальным или другим «мирным» причинам. Нечто похожее, как недавно выяснила другая группа ученых, происходило во время проникновения культуры «боевых топоров» в Германию.

Что самое интересное, эти резкие изменения затронули не только предков современных испанцев и португальцев, но и басков. Это подтвердило популярную сегодня гипотезу о том, что генетические перемены не всегда ведут к сдвигам в культуре, языке и других отличительных признаках народов.

Как надеются исследователи, собранные ими данные помогут историкам и археологам по-новому взглянуть на различные летописи, артефакты и прочие следы существования народов Иберии и раскрыть новые, ранее неизвестные перипетии их жизни.

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