Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
Падающий самолет чуть не сбил автомобиль на шоссе (видео)
20 самых вредных продуктов
8 нелепых нарядов звезд для ролевых игр
Названа главная угроза жилью россиян
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск
Жена Константина Хабенского похорошела после родов
"Ампутация из-за гангрены: Началову убивает ее же лечение" - СМИ
«Работа хирургов»: Навку не узнали на фото в Сети
Шойгу выгнал ведущего Брилёва без предупреждения
Началова впала в кому после ссоры с бывшим - СМИ
Реакция Матвиенко на шутки россиян о новом резонансом законе
В торговом центре в РФ произошла массовая драка
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
16Карнавал в Рио
13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Молодых россиян захотели оставить без алкоголя

В России могут запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года и ограничить продажи в жилых районах. Соответствующие инициативы, как сообщает РБК, обсуждались на заседании профильной подгруппы Госсовета и могут войти в перечень поручений президента России Владимира Путина.

Источник: Reuters

Организаторами совещания были Агентство стратегических инициатив, Минздрав, Росконгресс и власти Якутии.

Добиться ограничения продаж планируется с помощью нескольких шагов. Так, для юридических лиц, «оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье населения», например, торгующих алкоголем и табаком, предложили ввести дополнительные налоги. Участники заседания подчеркнули, что временное ограничение на рекламу пива и напитков на его основе по-прежнему нельзя снимать.

Читайте также
Пьющий субъект: в России составили топ-5 регионов по продажам алкоголя

Помимо этого, решено поощрять здоровый образ жизни граждан. Предприятиям предлагается поднять компенсации работникам на оплату занятий спортом и проводить спортивно-оздоровительные мероприятия. Предложения по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья должен будет разработать Минтруд.

Также обсуждались рекомендации Минздраву поднять расходы на профилактику и ежегодную диспансеризацию населения, а для увеличения продолжительности жизни предлагается разработать меры по поддержке и тиражированию биотехнологий и БАДов, направленных на «повышение адаптационных резервных возможностей человека».

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, участвовавший в заседании, сообщил, что все эти идеи могут войти в проект резолюции, который будет рассмотрен 15 марта.

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов. Также в структуре рынка товаров повседневного спроса снизились доли продуктов питания и непродовольственной продукции. Перераспределение произошло в пользу табачной продукции, которая заняла по итогам 2018 года 15 процентов от всего FMCG-рынка, против 14,1 процента в 2017-м.

Читайте также

Алкоголь может исчезнуть с прилавков российских магазинов
Во время загрузки произошла ошибка.
4 марта© Ньюстюб
 Теракт в прямом эфире: убито 50 человек. Последние новости
Он незаконно вывел из России миллиарды и купил себе свободу
Жертвами теракта в Новой Зеландии стали 49 человек
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера
МИД Белоруссии сравнил посла РФ с подающим надежды бухгалтером
Российские фигуристы пожаловались на низкие зарплаты
Ученые раскрыли генетическую связь между Россией и Испанией
Погодные аномалии: Калифорнию затопило после 376 недель засухи
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов
Спорт
«Это наша старая проблема»: Иванович – о поражении в Лиге Европы Что говорили Сергей Семак и футболисты «Зенита» после неудачи в Испании
Hi-Tech
Уничтоженный американский авианосец нашли спустя 77 лет Еще одна находка.
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь