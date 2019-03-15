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12:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Японец делает красочные картины из сашими (фото)

Когда рыба — не только еда.

Японец, работающий под псевдонимом Mikyoui0, несколько лет назад решил научить своего сына готовить традиционные японские блюда.

Одним из главных уроков стал процесс нарезки рыбы для сашими. А чтобы сделать обучение более увлекательным, мужчина начал выкладывать из тонких ломтиков забавные картины, которые вскоре стали похожи на произведения искусства.

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Из рыбы, морепродуктов и других съедобных ингредиентов он выкладывает на тарелках сцены из японских сказок, удивительных животных и красивых девушек в цветах. Глядя на эти картины, трудно сразу догадаться, что все они сделаны из еды.

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Екатерина Гура

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