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13:19 (мск), источник: Чердак

Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера

И даже не Марс.

Источник: NASA

Астрономы аккуратно посчитали среднее расстояние между Землей и другими планетами Солнечной системы на основе давно известных данных. Для этого они отказались от стандартного сравнения радиуса орбит, расстояния от планеты до Солнца. Оказалось, что в среднем ближе всего к Земле оказывается не Венера и не Марс, а Меркурий.

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В статье для Physics Today астрономы отмечают, что расстояние между планетами зачастую считают неправильно. К примеру, Венеру называют ближайшей к Земле планетой потому, что радиус орбиты Земли (150 млн км) и радиус орбиты Венеры (108 млн км) отличаются на 42 миллиона километров. При этом орбита Меркурия (эллипс 46×69 млн км) оказывается удалена от орбиты Земли по меньшей мере на 80 миллионов.

Этот принцип — посчитать расстояние между орбитами — показывает на самом деле не дистанцию от одного небесного тела до другого, а лишь минимально возможное расстояние. Когда Венера оказывается строго между Землей и Солнцем, она и вправду оказывается ближайшей к нам планетой. Но если она расположена по ту сторону Солнца, расстояние увеличивается до 256 млн км (радиус орбиты Земли + радиус орбиты Венеры). Это может быть дальше не только Меркурия, но и Марса — тот иногда приближается на 55 миллионов километров.

Когда исследователи последовательно вычислили среднее расстояние, Меркурий оказался ближе Венеры.

Это не было большой неожиданностью для профессиональных астрономов и специалистов по космонавтике, которые в рутинном порядке поддерживают связь с автоматическими станциями на самых разных орбитах (например, внутрь орбиты Меркурия залетает зонд «Паркер»). Однако заблуждение о Венере как ближайшей планете прочно укоренилось на многих популярных сайтах и в учебниках астрономии. Даже сайт NASA, как отмечают авторы расчетов, считают Венеру самой близкой, хотя это, как выяснилось, не соответствует действительности в том случае, когда мы говорим о среднем, а не о минимально возможном расстоянии.

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Впрочем, на практике доступность планеты определяется не только и даже не столько расстоянием, сколько иными факторами. Первый выход космического аппарата на орбиту Меркурия состоялся лишь в 2011 году: к этому моменту человечество успело посадить зонд на спутник Сатурна Титан, доставить на Марс несколько исследовательских станций (и три марсохода) и взять пробу грунта на астероиде. Дело в том, что у ближайшей к Солнцу планеты самая высокая орбитальная скорость, поэтому ее нужно сначала догнать, набрав лишние 18 км/с. Даже для полета к Плутону нужна меньшая скорость.

В том числе и поэтому в ближайшее время ученые не планируют отправлять исследовательскую станцию или ровер на поверхность Меркурия. В начале нулевых годов российские исследователи разрабатывали проект «Меркурий-П» с предполагаемым полетом в 2019 году, но затем эту миссию фактически отменили, перенеся на отметку «после 2031 года».

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