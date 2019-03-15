Ученые разметили карту вкусов в головном мозге человека
Она оказалась устроена сложнее, чем у животных.
Она оказалась устроена сложнее, чем у животных.
Ученые из США и Японии разметили «вкусовую кору» головного мозга человека. С помощью
Определение вкусов очень важно для живых организмов, так как помогает им отличить питательную пищу от потенциально опасной, а также той, которая может эффективно ускорить процесс обучения, влияя на систему вознаграждения головного мозга. К примеру, горький вкус для человека скорее будет ассоциироваться с
Разумеется, информация о вкусе определенной пищи обрабатывается и на уровне головного мозга: исследования на животных показывают, что в так называемую «вкусовую кору» головного мозга входит островковая доля и передняя крышечка (operculum), прилегающая к нижней лобной извилине.
Восполнить недостающие исследования о «вкусовой коре» человека решили ученые под руководством Юничи Чиказое (Junichi Chikazoe) из Национального института физиологических исследований (Япония). В
Далее разные вкусовые жидкости участникам дали попробовать уже в сканере, а в качестве контрольного условия использовали жидкость без вкуса. С помощью этого ученым удалось разметить на
Исследователи выяснили, что, как и у животных, во «вкусовую кору» мозга человека входит и крышечка, и островковая доля: активность этих участков была разной для каждого из представленных участникам вкусов.
В дополнительном эксперименте участникам также давали попробовать два варианта горького и сладкого: для первого использовали жидкость с разведенным в ней катехинами или хлоридом магния, а для второго — жидкость с глюкозой или сахарозой. В этом случае участки островковой доли активировались с разной интенсивностью в зависимости от того, насколько интенсивным был каждый из вкусов.
Помимо четырех базовых вкусов принято выделять еще и пятый — умами, вкус высокобелковых продуктов. Этот вкус многим продуктам дает пищевая добавка глутамат натрия, у которой, к сожалению, не самая хорошая репутация.
Елизавета Ивтушок