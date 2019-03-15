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14:22 (мск), источник: ТАСС

Ученые выяснили, какие звуки не могли произносить люди каменного века

Строение челюстей не позволяло им воспроизводить «ф» и «в», считают исследователи из Цюрихского университета.

Источник: CC0/KlausHausmann

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Наши дальние предки, жившие в каменном веке, не могли правильно произносить определенные согласные звуки, включая «ф» и «в». К такому выводу пришла международная группа ученых после проведенного исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

Специалисты из Цюрихского университета (Швейцария) в сотрудничестве с коллегами из Института Макса Планка (Германия), Лионского университета (Франция) и Наньянского технологического университета (Сингапур) провели необычный эксперимент по изучению речевых способностей древних людей.

Для этого они использовали технологию компьютерного моделирования. С ее помощью ученые воссоздали лицевую часть черепа наших предков и проследили за тем, как менялось ее строение на протяжении тысячелетий.

Результаты показали, что древние люди не могли произносить некоторые согласные звуки, в частности «ф» и «в», и, соответственно, с трудом выговаривали слова, содержащие данные фонемы.

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Эксперты указывают, что фрикативные (щелевые) согласные, к которым, в том числе, относятся лабиодентальные (губно-зубные) «ф» и «в» могут быть воспроизведены только в том случае, если нижняя губа прижимается к верхним зубам, благодаря чему в ротовой полости происходят колебания воздуха, образующие легкий шипящий звук. Однако строение челюстей древних охотников и собирателей не позволяло им произносить данные звуки. Основная причина подобного феномена, как отмечают специалисты, кроется в наборе продуктов, употребляемых нашими предками в тот период. Так, жесткая мясная пища не давала им возможности произносить лабиодентальные согласные, и лишь с появлением более мягких продуктов, например, риса и хлеба, это стало осуществимым.

«Влияние биологических условий на способность воспроизведения звуков до сих пор недооценивалось. Обычно язык не изучается как биологическое явление, и если задуматься, то это немного странно», — говорится в исследовании.

Наши данные свидетельствуют о том, что использование губно-зубных согласных в Европе резко возросло только за последние несколько тысячелетий, что соответствует развитию технологий пищевой промышленности, в частности, метода измельчения.
Стивен Моран
Профессор Цюрихского университета

Результаты эксперимента имеют важное научное и историческое значение, поскольку доказывают, что существует непосредственная связь между культурными практиками, анатомией человека и речью. Так, навыки произношения определенных звуков совершенствовались по мере изменения вкусовых предпочтений древних людей. Кроме того, полученные данные опровергают распространенную теорию о том, что диапазон фонетических звуков оставался неизменным с момента появления человека разумного (лат. Homo sapiens) около 300 тыс. лет назад.

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