В самом сухом месте Северной Америки появилось озеро

Причиной необычного явления стали обильные осадки: их количество в этом регионе 5 и 6 марта составило 2,2 см — почти в три раза больше, чем средний показатель за март, сообщает NakedScience. Долина Смерти считается самым жарким и сухим местом в Северной Америке. Рекордные осадки или большие водоемы здесь чрезвычайно редкое явление. Озеро находится около Солт-Крика — восточной области национального парка.

На снимках видно временное озеро длиной 16 км с хребтом Панаминт на заднем плане: чтобы в этом невероятно засушливом месте появилось озеро, на самом деле нужно не так много воды. По словам метеоролога Криса Дольче, поскольку вода с трудом впитывается в условиях пустыни, даже умеренные осадки могут вызвать наводнения в Долине Смерти. Внезапное наводнение может произойти даже там, где не было дождя — обычно сухие ручьи или балки (сухие или с временным водотоком долины с задернованными склонами) могут быть затоплены из-за осадков выше по течению.