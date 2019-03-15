Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
Москвичи придумали, как не платить за парковку (мэр не оценил)
Московские врачи спасли девушку, которая на отдыхе получила ожоги 40% тела
"Ребенок постоянно выл": соседи рассказали о девочке-маугли
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Умер бывший муж Лолиты
Ефим Шифрин: мне надо, чтобы все умерли
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Шойгу выгнал ведущего Брилёва без предупреждения
Началова впала в кому после ссоры с бывшим - СМИ
Богомолов впервые высказался о Собчак
Джей Ло поверила в измену? Жених вернулся домой с синяком
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
14:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые: водопад может спонтанно появиться на любой реке

Для этого не нужны экстремальные условия.

Водопады в природе могут формироваться спонтанно, утверждают ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Долгое время считалось, что для формирования водопадов необходимо сильное внешнее воздействие, например, землетрясение, оползень или изменение уровня моря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Водопад Куанг Си в Лаосе
Читайте также
В самом сухом месте Северной Америки появилось озеро

Новое исследование показало, что водопад может образоваться без экстремальных обстоятельств — необходимые условия может сформировать сама река. Чтобы продемонстрировать это, группа исследователей сначала создала модель реки в лаборатории. Они использовали пенополиуретан для моделирования естественной породы, на которой образуются водопады. В отличие от камня, он реагирует на воздействие намного быстрее.

Синтетический пористый материал поместили под наклоном 20 градусов в канале длиной 7,3 метра. Затем исследователи пустили по желобу воду, имитируя течение реки.

Под давлением воды прямой слой пенополиуретана начал меняться неравномерно и становиться волнистым. Некоторые части «породы» вообще не менялись, тогда как другие проседали. В итоге за 2 часа получился целый каскад небольших водопадов.

В природе продолжительность существования такого водопада составила бы от 10 до 10 тысяч лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Водопад Гюдльфосс в Исландии

Авторы пришли к выводу, что некоторые водопады в природе могут формироваться спонтанно. Теперь они намерены выяснить, какие именно водопады на Земле сформировались таким путем и появятся ли новые в обозримом будущем.

Анна Лысенко

Читайте также

Жертвами теракта в Новой Зеландии стали 49 человек
Депутат Госдумы задержан за взятку в 3,5 млрд рублей
В России запретят продавать обувь без чипов
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера
600-килограммового крокодила, евшего собак, посадили в «тюрьму»
Банк оштрафовали за рекламный звонок жителю Хабаровска
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов
Спорт
«Это наша старая проблема»: Иванович – о поражении в Лиге Европы Что говорили Сергей Семак и футболисты «Зенита» после неудачи в Испании
Hi-Tech
Уничтоженный американский авианосец нашли спустя 77 лет Еще одна находка.
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь