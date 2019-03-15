Ученые: водопад может спонтанно появиться на любой реке
Для этого не нужны экстремальные условия.
Для этого не нужны экстремальные условия.
Водопады в природе могут формироваться спонтанно, утверждают ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Долгое время считалось, что для формирования водопадов необходимо сильное внешнее воздействие, например, землетрясение, оползень или изменение уровня моря.
Новое исследование показало, что водопад может образоваться без экстремальных обстоятельств — необходимые условия может сформировать сама река. Чтобы продемонстрировать это, группа исследователей сначала создала модель реки в лаборатории. Они использовали пенополиуретан для моделирования естественной породы, на которой образуются водопады. В отличие от камня, он реагирует на воздействие намного быстрее.
Синтетический пористый материал поместили под наклоном 20 градусов в канале длиной 7,3 метра. Затем исследователи пустили по желобу воду, имитируя течение реки.
Под давлением воды прямой слой пенополиуретана начал меняться неравномерно и становиться волнистым. Некоторые части «породы» вообще не менялись, тогда как другие проседали. В итоге за 2 часа получился целый каскад небольших водопадов.
В природе продолжительность существования такого водопада составила бы от 10 до 10 тысяч лет.
Авторы пришли к выводу, что некоторые водопады в природе могут формироваться спонтанно. Теперь они намерены выяснить, какие именно водопады на Земле сформировались таким путем и появятся ли новые в обозримом будущем.
Анна Лысенко
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