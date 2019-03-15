Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
Падающий самолет чуть не сбил автомобиль на шоссе (видео)
Жительнице Магадана, морившей голодом приемного ребенка, вынесли приговор
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Умер бывший муж Лолиты
Ефим Шифрин: мне надо, чтобы все умерли
Как долго можно сидеть на больничном
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Шойгу выгнал ведущего Брилёва без предупреждения
Началова впала в кому после ссоры с бывшим - СМИ
Аллергия, все больше похожая на эпидемию: люди гибнут случайно
Бьют тревогу: популярный гаджет может вызывать рак
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
22Война без победы
17:05 (мск), источник: ТАСС

Глава Минобрнауки поручил финалистам «Лидеров России» разобраться с «кризисом в вузе»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Михаил Котюков, выступающий одним из наставников в финале конкурса «Лидеры России», поручил своим подопечным разобрать авторскую учебную задачу — как исправить ситуацию в условном региональном вузе, который не в состоянии восстановить потенциал после распада своих научных школ, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

Источник: РИА "Новости"

Финал конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи 13—17 марта, пятница объявлена Днем наставничества.

«Котюков предоставил группе конкурсантов авторское задание о мерах, необходимых для проведения изменений в региональном университете, который в советское время имел несколько сильных научных школ, которые в настоящее время практически рассыпались, а лучшая часть выпускников школ региона уезжает в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов <…> На обсуждение задачи у участников был один час, после чего министр дал экспертную оценку результатам «мозгового штурма», — говорится в сообщении. Далее Котюков провел встречи один на один с несколькими участниками.

Оценивая итоги работы, он отметил, что для многих участников данное задание было не из той сферы деятельности, в которой они специализируются. Обсуждение показало, что за ограниченный период команда может «достаточно квалифицированно и компетентно» обсуждать и предлагать «в целом очень содержательный набор решений», сказал министр.

Мы ищем здесь лидеров — тех, кто возьмет на себя ответственность. Если говорить про сферу образования, сферу науки, мы, конечно, ищем лидеров, которые готовы вести за собой научные коллективы, готовы брать на себя ответственность за развитие университетов.
Михаил Котюков
министр образования и науки РФ
Новость
Греф успокоил испугавшихся россиян

О конкурсе

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
Жертвами теракта в Новой Зеландии стали 49 человек
Волны гнева. Россияне протестуют против китайских проектов
В России запретят продавать обувь без чипов
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера
Как конфликт на Даманском повернул историю Китая, СССР и США
Суд в Екатеринбурге отпустил Вадима Белоусова
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов
Спорт
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов Англичане уже в полуфинале
Hi-Tech
«Трата времени»: что не так с истребителями F-15X Они вообще кому-то нужны?
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь