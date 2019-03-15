Глава Минобрнауки поручил финалистам «Лидеров России» разобраться с «кризисом в вузе»

Источник: РИА "Новости"

Финал конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи 13—17 марта , пятница объявлена Днем наставничества.

«Котюков предоставил группе конкурсантов авторское задание о мерах, необходимых для проведения изменений в региональном университете, который в советское время имел несколько сильных научных школ, которые в настоящее время практически рассыпались, а лучшая часть выпускников школ региона уезжает в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов <…> На обсуждение задачи у участников был один час, после чего министр дал экспертную оценку результатам «мозгового штурма», — говорится в сообщении. Далее Котюков провел встречи один на один с несколькими участниками.

Оценивая итоги работы, он отметил, что для многих участников данное задание было не из той сферы деятельности, в которой они специализируются. Обсуждение показало, что за ограниченный период команда может «достаточно квалифицированно и компетентно» обсуждать и предлагать «в целом очень содержательный набор решений», сказал министр.

Мы ищем здесь лидеров — тех, кто возьмет на себя ответственность. Если говорить про сферу образования, сферу науки, мы, конечно, ищем лидеров, которые готовы вести за собой научные коллективы, готовы брать на себя ответственность за развитие университетов. Михаил Котюков министр образования и науки РФ

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О конкурсе

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.