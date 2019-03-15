В Индии снимут ремейк фильма «Форест Гамп»

По данным издания, картина под названием Lal Singh Chadha выйдет на хинди, а ее съемки начнутся уже этой осенью. Главную роль сыграет индийский актер и режиссер Аамир Хан.

«Мы (Aamir Khan Films. — Ред.) выкупили права у студии Paramount Я всегда любил “Форреста Гампа”, особенно его сценарий. Это замечательная история и прекрасный фильм для всей семьи», — заявил Хан на пресс-конференции в Мумбаи.

Режиссером индийской версии культового фильма станет постановщик Адваит Чандан.

В конце февраля стало известно о том, что английский писатель и сценарист Нил Гейман займется перезапуском снятого в 1987 году сериала Джима Хенсона The Storyteller («Сказочник»). Он намерен переосмыслить шоу и расширить его вселенную, создав новый «мистический мир».