Испанский фермер соорудил скейт-парк в коровнике (видео)

33-летний житель испанской деревушки по имени Пабло всю жизнь хотел кататься на роликах, но работа на ферме совсем не оставила молодому человеку времени на развлечения. И тогда он решил взять все в свои руки и прямо посреди коровника сделал мини скейт-парк с дорожками и препятствиями.