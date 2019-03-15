Испанский фермер соорудил скейт-парк в коровнике (видео)
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33-летний житель испанской деревушки по имени Пабло всю жизнь хотел кататься на роликах, но работа на ферме совсем не оставила молодому человеку времени на развлечения. И тогда он решил взять все в свои руки и прямо посреди коровника сделал
Реализацией своей идеи молодой человек вполне доволен: теперь у него отлично получается совмещать хобби с работой.
Екатерина Гура