Мединский призвал увеличить долю российского кино в праздничные дни
Также министр культуры заявил о трехкратном росте сборов отечественных картин за рубежом.
Также министр культуры заявил о трехкратном росте сборов отечественных картин за рубежом.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече правительственного совета по развитию российского кинематографа 15 марта заявил, что необходимо продвигать отечественное кино с патриотическим уклоном 9 мая и 4 ноября, а также в новогодние праздники. По его мнению, семьи охотно посещают кинотеатры в праздничные дни, поэтому подобная практика будет обязательно продолжена.
«Мощным заделом на предстоящий киногод у нас становятся зимние каникулы. У нас нет ограничения на зарубежное кино в зимние каникулы, но мы правильно формируем репертуар вместе с российскими и зарубежными дистрибьютерами. Это становится самым популярным временем для семейных походов в кино. Я уверен, что надо также расставить приоритет еще на два временных промежутка — на праздники 9 мая и на праздничные дни 4 ноября», — цитирует слова министра РИА Новости.
Также на встрече министр культуры подчеркнул, что почти 70% российских зрителей отметили повышение качества отечественных картин. По его словам, доля российского кино в прокате достигла 28,9%, что говорит об успешном развитии отрасли, а в иностранном прокате у отечественных картин за последние три года наблюдается, по словам министра, «трехкратный рост сборов».
14 февраля Минкульт и Минпросвещения выступили с предложением знакомить учащихся с национальным наследием и современными тенденциями в искусстве, где преимущество будет отдаваться образцам российской культуры. Школьникам будет необходимо вести специальные дневники, в которых они должны будут записывать свои впечатления от того, что они увидели в музее, какой спектакль они посмотрели в театре и что они думают о просмотренном новом фильме. Совместный проект двух министерств будет называться «Культурные нормативы для школьника».