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17:28 (мск), источник: Ведомости

Министр строительства предрек появление зон без Wi-Fi для общения

Пространства, свободные от цифровых систем, могут появиться в российских городах через пять лет, заявил министр строительства Владимир Якушев в кулуарах форума «Умный город» в Калуге. Его слова приводит «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"
Должны скоро появиться зоны, где не будет ни вай-фая, ни чего-то другого и люди смогут просто приходить и общаться. Года через три-четыре, через пять — точно.
Владимир Якушев
министр строительства
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По мнению Якушева, такие зоны будут пользоваться большой популярностью, потому что общение «начинает исчезать».

В начале ноября 2018 г. Минстрой утвердил паспорт проекта «Умный город», который будет реализовываться в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Он включает в себя внедрение «умного» ЖКХ, создание инновационной инфраструктуры и транспортной системы в городах, цифровизацию строительства и территориального планирования.

Соответствующие региональные программы должны утвердить до конца марта. Минстрой ранее уже одобрил семь заявок на включение в пилоты по «Умному городу». В частности, в пилоты вошли Обнинск, Калуга, Нижний Новгород, Саров, Пермь, Березники и Сатка.

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