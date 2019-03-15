Министр строительства предрек появление зон без Wi-Fi для общения

Источник: РИА "Новости"

Должны скоро появиться зоны, где не будет ни вай-фая, ни чего-то другого и люди смогут просто приходить и общаться. Года через три-четыре, через пять — точно. Владимир Якушев министр строительства

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По мнению Якушева, такие зоны будут пользоваться большой популярностью, потому что общение «начинает исчезать».

В начале ноября 2018 г. Минстрой утвердил паспорт проекта «Умный город», который будет реализовываться в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Он включает в себя внедрение «умного» ЖКХ, создание инновационной инфраструктуры и транспортной системы в городах, цифровизацию строительства и территориального планирования.