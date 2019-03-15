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17:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Немецкий город 12 лет избавлялся от лишней туалетной бумаги

Забавная новость привлекла внимание европейских СМИ.

В конце 2006 года немецкий городок Фуксталь в Баварии по ошибке закупил гигантскую партию туалетной бумаги.

Когда два огромных грузовика, забитых рулонами, подъехали к станам городского совета, было уже поздно возвращать покупку.

Такой объем туалетной бумаги негде было хранить. Рулонами заполнили чердак местного склада и все доступные полки в городской ратуше, местной школе и пожарной части.

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Израсходовать товар не составило бы труда, но бумага оказалась плохого качества — при хранении она желтела и становилась ломкой. Чиновники создали специальную группу из четырех человек, чтобы периодически раздавать рулоны местным жителям.

Городку с населением в 4 тысячи человек понадобилось больше 12 лет, чтобы израсходовать этот запас, сообщают немецкие СМИ. Им даже удалось сэкономить около тысячи евро, ведь с 2006 года в стране подорожала древесина.

Город уже разместил следующий оптовый заказ, но в этот раз бумага будет хорошего качества и в гораздо меньшем количестве.

Анна Лысенко

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