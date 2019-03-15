У берегов Италии обнаружен уникальный коралловый риф
В Адриатическом море, у побережья итальянской коммуны Монополи, ученые обнаружили коралловый риф протяженностью по меньшей мере 2,5 км — это первая подобная находка за несколько веков.
В Адриатическом море, у побережья итальянской коммуны Монополи, ученые обнаружили коралловый риф протяженностью по меньшей мере 2,5 км — это первая подобная находка за несколько веков.
В отличие от более привычных нам тропических коралловых рифов, адриатические кораллы окрашены менее ярко. Ученые объясняют это глубиной залегания рифа.
Если тропические кораллы образуются преимущественно на мелководье, куда без труда проникает яркий солнечный свет, то колония, обнаруженная в Адриатике, располагается на глубине 35−50 метров, где свет уже рассеянный и возможности фотосинтеза довольно ограничены.
Такие коралловые рифы называются мезофотическими (по-гречески это значит «наполовину освещенные») и встречаются довольно редко.
В отличие от большинства коралловых рифов, колония в Адриатике образована так называемыми каменистыми кораллами, которые питаются органической материей, растворенной в окружающей воде.
При этом толщина рифа в некоторых местах достигает 2 м, что делает открытие итальянских ученых особенно редким и неожиданным.
«В начале 1990-х я работал морским биологом на Мальдивах, но мне и в голову не могло прийти, что 30 лет спустя я найду коралловый риф прямо рядом со своим домом», — цитирует Guardian ведущего автора работы Джузеппе Коррьеро.
Биологи не исключают, что по соседству могут обнаружиться и другие рифы, и призывают объявить эту зону заповедной.
Известно, что
При этом тропические кораллы являются самыми уязвимыми организмами перед лицом глобального потепления. В апреле прошлого года ученые подсчитали, что всего за девять месяцев повышение температуры Мирового океана уничтожило треть Большого Барьерного рифа — крупнейшего в мире. А с 2016 года риф потерял уже половину кораллов.