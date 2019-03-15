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18:36 (мск), источник: Чердак

Американские подростки сильно погрустнели за десять лет

Психологи винят в этом смартфоны.

Источник: Fangirl/СС0

Психологи выяснили, что современные американские подростки по сравнению с их сверстниками, жившими десять лет назад, стали гораздо депрессивнее. Кроме того, они еще больше думают о самоубийстве. Подростки переплюнули в этом отношении и современных взрослых.

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В 2017 году профессор психологии Университета Сан-Диего Джин Твенж, которая специализируется на исследовании поколений и их отличий друг от друга, выпустила книгу, в которой говорила, что современные американские подростки (12−17 лет) и молодые люди (17−25 лет) как никогда одиноки и разобщены. Не последнюю очередь в этом играют социальные медиа и смартфоны, которыми увлечены дети. Книгу критиковали за выборочный анализ данных, их малое количество (автор проинтервьюировала всего 23 человека) и попытки выдать корреляцию за причинно-следственную связь.

Новое исследование психологов, среди которых была и Твенж, частично опровергает некоторые выводы критиков. Для него авторы анализировали данные Национального исследования, посвященного курению, употреблению наркотиков и алкоголя (National Survey on Drug Use and Health, NSDUH), в которых содержалась информация о 611 880 людях всех возрастов, а также об их привычках, болезнях, социальном статусе, психических расстройствах и тому подобному. Данные для этого исследования собирались с помощью анкетирования в течение 12 лет, с 2005 по 2017 годы.

Психологов интересовали случаи большого депрессивного расстройства и длительного плохого настроения, а также разный уровень суицидального поведения — мысли о суициде, разработка плана и наконец, непосредственные попытки самоубийства, о которых люди сообщали в анкетах.

Выяснилось, что количество всех этих психологических проблем во всех возрастных группах старше 18 лет выросло. Однако у молодых людей эта тенденция проявляется заметнее всего.

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Например, в 2008 году у около 5% взрослых в возрасте между 30 и 34 годами были долгие периоды плохого настроения, а в 2017 году о таких проблемах сообщило 6,5% опрошенных, то есть этот показатель вырос на 33%.

В то же время для испытуемых 20−21 лет эта цифра составила 78%, с 8 до 14,4%. Тот же тренд сохраняется для депрессивных расстройств и суицидального поведения: в первом случае рост составил 52%, во втором — 71%.

Статистический анализ с учетом возраста, времени опроса и возрастной группы показал, что у подростков и молодых людей в 2017 году уровень депрессии выше, чем был у людей того же возраста десятилетие назад. При этом уровень депрессии для всех людей старше 30 в 2017 году оказался ниже по сравнению с 2009-м.

Выходит, что молодые американцы сегодня больше подвержены депрессии, проблемам с настроением и суицидальным мыслям, чем взрослые люди и чем их сверстники 10 лет назад.

Исследование не дает однозначного объяснения, почему так происходит. Однако Твенж предполагает, что дело точно не в экономике.

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«Если бы виноваты были экономические причины, то непонятно, почему пик депрессии пришелся на 2017 год, когда уровни безработицы были на рекордно низком уровне, а в годы, когда безработица была высокая, уровни депрессии были ниже, — прокомментировала Твенж изданию Gizmodo. — К тому же, если если дело в экономике, то стоит ожидать, что от депрессии скорее будут страдать работающие взрослые — те, на кого непосредственно влияет рецессия. Вместо этого депрессии подвержены молодые — те, кому 12−17 лет, и кому не стоит беспокоиться по поводу того, что нужно поддерживать семью в тяжелые времена».

Твенж считает, что количество депрессивных расстройств начало расти с 2012 года, когда смартфоны из редкой и дорогой игрушки не для всех стали превращаться в универсальный массовый аксессуар. По ее мнению, гаджеты мешают подросткам засыпать, а недостаток сна — известный фактор депрессии. Кроме того, смартфоны также сокращают количество живого человеческого общения. И хотя те же самые эффекты могут влиять на людей старших поколений, автор предполагает, что на людей, у которых личность только формируется, они влияют сильнее.

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