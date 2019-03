Американские подростки сильно погрустнели за десять лет

Новое исследование психологов, среди которых была и Твенж, частично опровергает некоторые выводы критиков. Для него авторы анализировали данные Национального исследования, посвященного курению, употреблению наркотиков и алкоголя (National Survey on Drug Use and Health, NSDUH), в которых содержалась информация о 611 880 людях всех возрастов, а также об их привычках, болезнях, социальном статусе, психических расстройствах и тому подобному. Данные для этого исследования собирались с помощью анкетирования в течение 12 лет, с 2005 по 2017 годы.