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10:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американец построил дом-будку за 1500 долларов (фото)

Такие проекты могут помочь спасти планету.

Защитник природы Роб Гринфилд из Орландо построил себе дом всего за 1500 долларов, используя только переработанные материалы.

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Площадь домика и наружной кухни — 30 квадратных метров. В жилище помещается кровать, несколько полок, стол и кладовая, в которой хранятся продукты. Небольшая зона для приготовления пищи размещена снаружи под навесом. По словам эколога, это все, что ему требуется для комфортной жизни.

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«Я провожу большую часть времени на свежем воздухе, в своем саду, в своем сообществе», — объяснил он. Всю пищу для себя эколог выращивает сам. У мужчины в планах — полностью отказаться от невозобновляемых источников энергии.

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Чтобы построить стандартный дом из новых материалов, американцу пришлось бы потратить около миллиона долларов. Экодом еще не закончен, Гринфилд продолжает совершенствовать свою разработку.

Дом-будка — часть экологического проекта, в котором участвует Гринфилд. Он хочет доказать, что человек может жить с комфортом, не загрязняя окружающую среду и не потребляя огромное количество ресурсов.

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Анна Лысенко

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