Американец построил дом-будку за 1500 долларов (фото)
Такие проекты могут помочь спасти планету.
Такие проекты могут помочь спасти планету.
Защитник природы Роб Гринфилд из Орландо построил себе дом всего за 1500 долларов, используя только переработанные материалы.
Площадь домика и наружной кухни — 30 квадратных метров. В жилище помещается кровать, несколько полок, стол и кладовая, в которой хранятся продукты. Небольшая зона для приготовления пищи размещена снаружи под навесом. По словам эколога, это все, что ему требуется для комфортной жизни.
«Я провожу большую часть времени на свежем воздухе, в своем саду, в своем сообществе», — объяснил он. Всю пищу для себя эколог выращивает сам. У мужчины в планах — полностью отказаться от невозобновляемых источников энергии.
Чтобы построить стандартный дом из новых материалов, американцу пришлось бы потратить около миллиона долларов. Экодом еще не закончен, Гринфилд продолжает совершенствовать свою разработку.
Анна Лысенко
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