Главный кинолог РФ заявил, что опасных пород собак не существует

Источник: AP 2019

Эксперт отреагировал на проект перечня «потенциально опасных собак», которое 7 марта опубликовало МВД.

«Опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы — особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения», — цитирует Агентство «Москва» эксперта.

В РКФ разработали два предложения: создать перечень потенциально опасных собак, а также составить случаи, в которых будет разрешаться использование животных с предпринимательской целью.

В список МВД попали 69 пород, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы», используются для травли, а также гибриды и метисы этих пород или аборигенные породы, которые могут быть опасны для человека.

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Среди прочих в перечень попали американский бульдог, бультерьер, доберман-пинчер, кавказская овчарка, немецкая овчарка, ротвейлер и шарпей.

Кинологи раскритиковали инициативу и заявили, что новый список не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.

Глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев, в свою очередь, читает, что все собаки так или иначе представляют опасность. Даже таксы, которые считаются вполне безобидными и домашними, могут при неправильном обращении укусить человека.