Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым обратился к Меркель с заявлением
Украинский военный перешел с военными секретами на сторону ЛНР
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск
Мать погибшей в Эфиопии россиянки рассказала о трагедии
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото с площадки
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск
Звезда «Папиных дочек» станет отцом в четвертый раз
Муж Цыгановой прокомментировал слова о домогательствах Кобзона
Началову прооперировали: певица в коме - СМИ
Mercedes разгромил соперников в квалификации Гран-при Австралии
Российский вратарь отразил 32 броска в матче НХЛ
Жена Павла Прилучного нарастила волосы
Басков и Киркоров устроили дебош в Узбекистане
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
12Самые красивые пейзажные фото года
12:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые назвали вредный для сердца завтрак

Они призывают не злоупотреблять яйцами.

Источник: Reuters

Употребление трех-четырех яиц в неделю приводит к 6-процентному увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 8-процентному увеличению риска смерти.

Об этом говорится в результатах длительного исследования Школы медицины им. Файнберга, опубликованных в научном журнале JAMA.

Читайте также
Россияне стареют быстрее жителей большинства других стран

Причиной, как и предполагалось ранее, ученые назвали холестерин. Употребление 300 мг холестерина в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает риск смерти.

Большая часть холестерина, содержащегося в яйцах, находится в яичном желтке, напомнили врачи.

«Продукты животного происхождения и продукты с высоким содержанием холестерина должны быть ограничены в рационе», — прокомментировал результаты Эндрю Фриман, директор программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в одной из больниц Денвера.

Тем не менее, нет нужды избегать яиц вообще, отмечают ученые. Как и с другими продуктами, следует руководствоваться принципом «все хорошо, что в меру», отмечает доктор Сатьджит Бхусри, кардиолог в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Анна Лысенко

Читайте также

Власти Крыма оценили ущерб от нахождения в составе Украины
Порошенко заявил о «триедином ударе» по России
В Румынии построили шоссе длиной в 1 метр
МИД РФ пообещал практический ответ на новые санкции США и Канады
Американец построил дом за 1500 долларов (фото)
Молодого футболиста удалили с поля за жест в стиле Роналду
Гуаидо заявил о получении контроля над компанией Citgo
Спорт
Четырьмя матчами в субботу продолжится 20-й тур РПЛ Будут сыграны матчи «Оренбург» — «Динамо», «Урал» — ЦСКА, «Рубин» — «Ростов» и «Арсенал» — «Енисей»
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь