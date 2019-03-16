Ученые назвали вредный для сердца завтрак

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Употребление трех-четырех яиц в неделю приводит к 6-процентному увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 8-процентному увеличению риска смерти.

Об этом говорится в результатах длительного исследования Школы медицины им. Файнберга, опубликованных в научном журнале JAMA.

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Причиной, как и предполагалось ранее, ученые назвали холестерин. Употребление 300 мг холестерина в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает риск смерти.

Большая часть холестерина, содержащегося в яйцах, находится в яичном желтке, напомнили врачи.

«Продукты животного происхождения и продукты с высоким содержанием холестерина должны быть ограничены в рационе», — прокомментировал результаты Эндрю Фриман, директор программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в одной из больниц Денвера.

Тем не менее, нет нужды избегать яиц вообще, отмечают ученые. Как и с другими продуктами, следует руководствоваться принципом «все хорошо, что в меру», отмечает доктор Сатьджит Бхусри, кардиолог в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Анна Лысенко