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13:40 (мск), источник: Интерфакс

Похожий на метеорит летящий объект зафиксировали в Красноярском крае

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Необычный летающий объект зафиксировали на видео очевидцы в небе над Эвенкией (Красноярский край), недалеко от райцентра, поселка Тура.

Летящий объект был снят на автомобильный видеорегистратор, кадры выложены на видеохостинге. На них видно, как светящийся объект летит на высокой скорости по небу и опускается за горизонт.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району подтвердили, что видели объект, однако оперативной информации по нему нет.

«Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит, или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдаленном районе, где нет населенных пунктов. По оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано. Сейсмической активности также не было», — сообщил агентству дежурный ЕДДС.

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