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10:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бультерьер, которого хотел забрать Снуп Догг, нашел новый дом. Кому досталась собака?

Бультерьер Снуп оказался на улице перед Рождеством: кадры того, как его вместе с корзинкой оставили на обочине хозяева и уехали, облетели весь интернет.

Собаку приютило Королевское общество по защите животных.

Десятки людей стали предлагать забрать бультерьера к себе, среди них — известный рэпер Снуп Догг.

Кому в итоге достался пес и как он живет сейчас? История спасения Снупа — в нашем видео.

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