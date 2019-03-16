Red Hot Chili Peppers выступили на фоне египетских пирамид (видео)
Шоу посетили не менее 10 тысяч человек.
Шоу посетили не менее 10 тысяч человек.
Американская
Шоу стало последним в концертном туре группы в поддержку альбома The Getaway. Он длился 2 года.
Это также первое подобное шоу возле египетских пирамид с 2015 года. Его организовало Министерство туризма Египта, которое в последние годы прилагает немалые усилия для возрождения туризма в стране. Поток иностранцев в Египет существенно сократился после политических событий 2011 года.
Red Hot Chili Peppers открыли шоу песней Can’t Stop. Прозвучали также хиты Dark Necessities, Californication и другие.
Шоу посетили не менее 10 тысяч человек из 67 стран мира.
Анна Лысенко
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