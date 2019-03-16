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14:31 (мск), источник: Mail.ru Новости

Red Hot Chili Peppers выступили на фоне египетских пирамид (видео)

Шоу посетили не менее 10 тысяч человек.

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers отыграла двухчасовой концерт на фоне египетских пирамид в Гизе.

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Шоу стало последним в концертном туре группы в поддержку альбома The Getaway. Он длился 2 года.

Это также первое подобное шоу возле египетских пирамид с 2015 года. Его организовало Министерство туризма Египта, которое в последние годы прилагает немалые усилия для возрождения туризма в стране. Поток иностранцев в Египет существенно сократился после политических событий 2011 года.

Red Hot Chili Peppers открыли шоу песней Can’t Stop. Прозвучали также хиты Dark Necessities, Californication и другие.

Шоу посетили не менее 10 тысяч человек из 67 стран мира.

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Анна Лысенко

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