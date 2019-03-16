Как обезьяны реагируют на скрытую камеру (видео)
Видеоловушки
Видеоловушки
Приматологи из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Германии установили в лесах Африки видеоловушки, чтобы изучить, как шимпанзе, бонобо и гориллы будут реагировать на незнакомые объекты в дикой природе.
Все обезьяны замечали ловушки, всматривались в них, а иногда даже пытались укусить, пишут исследователи в журнале Current Biology.
Но были и различия в реакциях. «Шимпанзе в целом не очень заинтересовались камерами. Они их не трогали», — говорит приматолог Амми Калан. А вот бонобо были очень обеспокоены, они не решались приближаться, держались на расстоянии.
На поведение обезьян влияло место обитания: чем ближе они жили к людям, тем меньше удивлялись незнакомым предметам. Возраст примата тоже играет роль — молодые обезьяны оказываются более любопытными.
Видеоловушки
Анна Лысенко
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