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17:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые расшифровали геном японского деликатеса

Теперь его смогут выращивать в искусственных условиях.

Исследователи из Окинавского института науки и технологий расшифровали геном популярной японской бурой морской водоросли Nemacystus decipiens, или ито-мозуку.

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Эти данные помогут начать выращивать здоровую пищу в искусственных условиях, заявляют ученые, ведь повышение температуры океана и его загрязнение угрожают морской флоре и фауне. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Три года назад Окинавский институт расшифровал геном другого вида съедобных морских водорослей — Cladosiphon okamuranus. Оба вида морских водорослей содержат исключительно высокие концентрации фукоидана — вещества, которое предотвращает образование тромбов и раковых опухолей. Его в этих видах намного больше, чем в ламинарии японской (комбу, Saccharina japonica) или ундарии перистой (вакамэ, Undaria pinnatifida).

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Cladosiphon okamuranus

Один из авторов исследования, доктор Коки Ниситсудзи, работает над тем, чтобы найти способы скрещивания водорослей. Это позволит выращивать их в искусственных условиях. Такой метод используют для создания новых сортов пшеницы, картофеля и других наземных растений. С водорослями это пока не удавалось никому.

Анна Лысенко

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