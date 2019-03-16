Ученые расшифровали геном японского деликатеса
Теперь его смогут выращивать в искусственных условиях.
Теперь его смогут выращивать в искусственных условиях.
Исследователи из Окинавского института науки и технологий расшифровали геном популярной японской бурой морской водоросли Nemacystus decipiens, или
Эти данные помогут начать выращивать здоровую пищу в искусственных условиях, заявляют ученые, ведь повышение температуры океана и его загрязнение угрожают морской флоре и фауне. Исследование опубликовано в Scientific Reports.
Три года назад Окинавский институт расшифровал геном другого вида съедобных морских водорослей — Cladosiphon okamuranus. Оба вида морских водорослей содержат исключительно высокие концентрации фукоидана — вещества, которое предотвращает образование тромбов и раковых опухолей. Его в этих видах намного больше, чем в ламинарии японской (комбу, Saccharina japonica) или ундарии перистой (вакамэ, Undaria pinnatifida).
Один из авторов исследования, доктор Коки Ниситсудзи, работает над тем, чтобы найти способы скрещивания водорослей. Это позволит выращивать их в искусственных условиях. Такой метод используют для создания новых сортов пшеницы, картофеля и других наземных растений. С водорослями это пока не удавалось никому.
Анна Лысенко
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