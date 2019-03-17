Назван наиболее вероятный победитель «Евровидения-2019»

По мнению издания, основным претендентом на победу в конкурсе является голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Отмечается, что он с легкостью прошел национальный отбор, где его ставили в один ряд с такими всемирно известными исполнителями, как Coldplay и Адель.

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На следующей строчке, по версии издания, располагается шведский исполнитель Джон Людвик с песней «Too late for love». Газета пишет, что Швеция всегда славилась своими исполнителями и последние пять лет не покидала десятку лидеров конкурса, а в 2012 и 2015 ее исполнители становились победителями конкурса.

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На третью строчку газета поставила российского исполнителя Сергея Лазарева с песней «Scream». По мнению издания, Россия стала одним из претендентов на успех сразу после выбора Лазарева своим представителем, который может реабилитировать страну за неудачи прошлых двух лет.

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Кроме того, El Periódico также отмечает швейцарского исполнителя Луку Хенни с танцевальной композицией «She got me» и испанского исполнителя Мики Нуньеса, который, по мнению издания, может стать «темной лошадкой» конкурса.