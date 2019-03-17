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02:22 (мск), источник: РИА Новости

Назван наиболее вероятный победитель «Евровидения-2019»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Испанская газета El Periodico опубликовала рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение-2019».

По мнению издания, основным претендентом на победу в конкурсе является голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Отмечается, что он с легкостью прошел национальный отбор, где его ставили в один ряд с такими всемирно известными исполнителями, как Coldplay и Адель.

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На следующей строчке, по версии издания, располагается шведский исполнитель Джон Людвик с песней «Too late for love». Газета пишет, что Швеция всегда славилась своими исполнителями и последние пять лет не покидала десятку лидеров конкурса, а в 2012 и 2015 ее исполнители становились победителями конкурса.

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На третью строчку газета поставила российского исполнителя Сергея Лазарева с песней «Scream». По мнению издания, Россия стала одним из претендентов на успех сразу после выбора Лазарева своим представителем, который может реабилитировать страну за неудачи прошлых двух лет.

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Кроме того, El Periódico также отмечает швейцарского исполнителя Луку Хенни с танцевальной композицией «She got me» и испанского исполнителя Мики Нуньеса, который, по мнению издания, может стать «темной лошадкой» конкурса.

Издание также пишет, что сильную конкуренцию могут составить Элени Фурейра от Кипра, занявшая в 2018 году второе место, итальянский исполнитель Махмуд, чей клип на песню «Soldi» посмотрели уже более 48 миллионов человек.

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